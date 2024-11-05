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У США почались вибори президента: вже відомі перші результати голосування

Юрій Берендій
5 листопада 2024, 10:09оновлено 5 листопада, 11:57
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У США в містечку Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир вже завершилось голосування за президента США, голоси поділились порівну, зазначають ЗМІ.
У США почались вибори президента: вже відомі перші результати голосування
Відомі перші результати голосування на виборах президента США / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Є перші результати виборів президента США в Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир
  • Останні заяви Гарріс перед виборами
  • Останні заяви Трампа перед виборами

У Сполучених Штатах вже розпочались президентські вибори, кандидатами на яких є чинний віце-президент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп. Про перші результати виборів повідомляє CNN.

Обидва кандидати здобули по три голоси в маленькому містечку Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир, де день виборів розпочався одним із перших у країні, де виборці визначили свої президентські вподобання.

відео дня

Містечко Діксвілл-Нотч, розташоване на кордоні з Канадою на півночі Нью-Гемпшира, відкрило й закрило свою виборчу дільницю відразу після півночі за місцевою традицією, яка триває з 1960 року. У голосуванні взяли участь четверо республіканців та незадекларованих виборців.

"За традицією, всі виборці, які мають право голосу, збираються в нині недіючому готелі "Бальзамс" у Діксвілл Нотч, щоб віддати свої таємні голоси після відкриття виборчих дільниць опівночі. Після кожного голосування відбувається підрахунок голосів і оголошення результатів - на кілька годин раніше, ніж будь-де в іншому місці, що робить це місце привабливим для національних репортерів, яких часто більше, ніж виборців", - наголосили в CNN.

За кілька годин до дня виборів Камала Гарріс заявила під час виступу в Піттсбурзі, що їхня кампанія набирає силу, зазначивши важливу роль Пенсильванії у виборчих перегонах.

"Перегони ще не закінчено, і ми повинні закінчити їх сильними. Це можуть бути одні з найбільш напружених перегонів в історії. Кожен голос має значення. Залишилося всього кілька годин, а нам ще належить попрацювати, і, як ви вже чули від мене, ми любимо важку роботу", — сказала кандидатка від демократів.

Гарріс знову повторила свої ключові обіцянки, серед яких зниження вартості життя, доступного житла, догляду за дітьми та літніми людьми, а також податкові полегшення для робітників і малого бізнесу. Вона також пообіцяла підтримати законопроект про відновлення репродуктивних прав після скасування рішення Верховного суду США у справі "Роу проти Вейда".

У той час на своєму завершальному мітингу перед виборами Трамп звернувся до своїх планів щодо податкових змін для робітників і пенсіонерів, про що повідомляє Reuters.

"Мій план передбачає значне скорочення податків для робітників і малого бізнесу: у нас не буде податку на чайові, податку на понаднормові роботи і податку для наших великих пенсіонерів, на виплати по соціальному забезпеченню".

Він також наголосив на важливості штату Пенсильванія в підсумковому результаті президентських виборів у США.

"Якщо ми виграємо у Пенсильванії, ми виграємо все", – сказав Трамп, виступаючи в Редінгу.

У США почались вибори президента: вже відомі перші результати голосування
Президентські вибори в США 2024 - що варто знати / Інфографіка Главред

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Вибори в США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в чотирьох "спірних" штатах, як показує опитування Times/YouGov, проведене з 25 по 31 жовтня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський підтримує добрі стосунки як із Камалою Гарріс, кандидатом від Демократичної партії, так і з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За інформацією посадовців Офісу Президента України, Зеленський має можливість схилити Дональда Трампа на свій бік у разі його перемоги на виборах, водночас Київ продовжить співпрацю з Вашингтоном незалежно від результатів, повідомляє The Washington Post із посиланням на анонімні джерела серед українських чиновників.

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