'На Україну чекатимуть нові виклики': чим загрожує перемога Трампа на виборах

Ключові тези:
- Гарріс продовжить підтримувати Україну
- Перемога Трампа призведе до нових викликів
Якщо на виборах переможе Камала Гарріс, то Україна зможе розраховувати на підтримку з боку США, тоді як обрання Дональда Трампа призведе до нових викликів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур.
На думку посла, Гарріс продовжить політику Байдена.
"З одного боку, без військової підтримки від США ми не змогли б боротися проти російської агресії, але з іншого є багато недоліків: відсутність стратегічної визначеності щодо військової поразки Росії, запізнення з військовою допомогою та певні заборони. Тому курс Байдена дедалі більше піддається критиці.", - пояснює Шамшур.
Також він додає, що у Гарріс, по-перше, немає досвіду в міжнародній політиці, а по-друге, розуміння того, що стоїть на кону під час протистояння російській загрозі.
На думку посла, саме Гарріс буде більше приділяти увагу питанням саме внутрішньої політики.
Дивіться відео, в якому Олег Шамшур зробив прогноз щодо президентства Гарріс або Трампа:
А от ситуація з Трампом дещо інша, наприклад, кандидат у президенти США неодноразово підкреслював, що Україна отримує забагато військової підтримки.
"Вочевидь такі зміни призведуть до зменшення обсягів військової допомоги. Трамп має й особисту антипатію до України, що теж важливо.", - наголошує Шамшур.
Посол згадує ще так званий "мирний план" Трампа, який абсолютно суперечить інтересам України.
"Якщо ми подивимося на цей план, то побачимо там припинення вогню на лінії розмежування і фактичне визнання того, що Росія залишить собі території, які загарбала. Напряму про це не кажуть, але така логіка простежується. План включає і неприйняття України до НАТО.", - розповідає Олег Шамшур.
Він підкреслює, що перемога Трампа на виборах у США створить для України дуже серйозні ризики й тривожну ситуацію. Якщо ж переможе Гарріс, нам буде нелегко, але принаймні Україна зможе розраховувати на продовження політики підтримки України.
Хто такий Олег Шамшур?
Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.
У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.
Вибори в США - новини за темою
Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що вибори в США стають переломним моментом для України. І незалежно від результатів, допомога країні може зменшитись.
Як повідомляв раніше Главред, наразі все ще невідомо, хто стане наступником Джо Байдена та вступить на посаду нового президента США, однак, хто б це не був - Україна буде розраховувати на підтримку як і демократів, так і республіканців у Конгресі.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповідав, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру.
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