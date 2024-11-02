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"На Україну чекатимуть нові виклики": чим загрожує перемога Трампа на виборах

Маріна Фурман
2 листопада 2024, 19:36
196
На думку посла, перемога Дональда Трампа на виборах створить для України дуже серйозні ризики й тривожну ситуацію.
Гаррис, Трамп
Чим небезпечна перемога Трампа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключові тези:

  • Гарріс продовжить підтримувати Україну
  • Перемога Трампа призведе до нових викликів

Якщо на виборах переможе Камала Гарріс, то Україна зможе розраховувати на підтримку з боку США, тоді як обрання Дональда Трампа призведе до нових викликів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

На думку посла, Гарріс продовжить політику Байдена.

"З одного боку, без військової підтримки від США ми не змогли б боротися проти російської агресії, але з іншого є багато недоліків: відсутність стратегічної визначеності щодо військової поразки Росії, запізнення з військовою допомогою та певні заборони. Тому курс Байдена дедалі більше піддається критиці.", - пояснює Шамшур.

Також він додає, що у Гарріс, по-перше, немає досвіду в міжнародній політиці, а по-друге, розуміння того, що стоїть на кону під час протистояння російській загрозі.

На думку посла, саме Гарріс буде більше приділяти увагу питанням саме внутрішньої політики.

Дивіться відео, в якому Олег Шамшур зробив прогноз щодо президентства Гарріс або Трампа:

А от ситуація з Трампом дещо інша, наприклад, кандидат у президенти США неодноразово підкреслював, що Україна отримує забагато військової підтримки.

"Вочевидь такі зміни призведуть до зменшення обсягів військової допомоги. Трамп має й особисту антипатію до України, що теж важливо.", - наголошує Шамшур.

'На Україну чекатимуть нові виклики': чим загрожує перемога Трампа на виборах
Вибори в США / Инфографика Главред

Посол згадує ще так званий "мирний план" Трампа, який абсолютно суперечить інтересам України.

"Якщо ми подивимося на цей план, то побачимо там припинення вогню на лінії розмежування і фактичне визнання того, що Росія залишить собі території, які загарбала. Напряму про це не кажуть, але така логіка простежується. План включає і неприйняття України до НАТО.", - розповідає Олег Шамшур.

Він підкреслює, що перемога Трампа на виборах у США створить для України дуже серйозні ризики й тривожну ситуацію. Якщо ж переможе Гарріс, нам буде нелегко, але принаймні Україна зможе розраховувати на продовження політики підтримки України.

Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Вибори в США - новини за темою

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що вибори в США стають переломним моментом для України. І незалежно від результатів, допомога країні може зменшитись.

Як повідомляв раніше Главред, наразі все ще невідомо, хто стане наступником Джо Байдена та вступить на посаду нового президента США, однак, хто б це не був - Україна буде розраховувати на підтримку як і демократів, так і республіканців у Конгресі.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповідав, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру.

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війна в Україні Дональд Трамп Олег Шамшур вибори у США Камала Харріс
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