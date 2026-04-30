'Боєголовки націлені на них': Медведєв пригрозив США ядерною зброєю

Медведєв зробив цікаву заяву про відносини між Росією та США.

https://glavred.net/world/boegolovki-naceleny-na-nih-medvedev-prigrozil-ssha-yadernym-oruzhiem-10760870.html Посилання скопійоване

Медведєв зробив заяву про США / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв зухвало назвав США головним геополітичним суперником Росії, з яким завжди були складні відносини. Таку заяву він озвучив під час просвітницького марафону, передає ТСН.

Зокрема, під час виступу Медведєв розповідав про складні стосунки між Москвою і Вашингтоном "навіть у період якихось спрощень та покращень".

відео дня

Він також згадав, що нібито за часів свого президентства займався налагоджуванням відносин, але "все виявилося недовговічним".

За його словами, відносини Кремля з нинішньою адміністрацією Білого дому "мають прагматичний характер".

Крім того, Медведєв не побоявся пригрозити США ядерною зброєю.

"Ми з вами розуміємо, що таке Сполучені Штати Америки: боєголовки їхніх стратегічних ядерних сил націлені на нас, наші боєголовки націлені на них. Це як ви визначає те, навколо чого будуються взаємини", - заявив кремлівський рупор.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, політичний експерт Максим Розумний говорив, що ядерна зброя стала однією з козирних карт у нинішньому протистоянні. Ядерна тема актуалізувалася через повернення до атмосфери Холодної війни і через використання ядерної зброї як аргументу тиску.

Крім того, 5 лютого 2026 року офіційно закінчився термін дії Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START) — останньої з великої серії американо-російських угод, що понад п’ять десятиліть стримували наймасштабніші ядерні арсенали світу.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що зміг запобігти ядерній війні між Росією та Україною та закликав експертів розробити спеціальний документ на заміну американо-російському договору про контроль ядерних озброєнь.

Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред