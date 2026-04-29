"Тепер Європа платить": у США висловилися щодо передачі зброї Україні

Олексій Тесля
29 квітня 2026, 20:51оновлено 29 квітня, 21:52
Піт Гегсет заперечує, що адміністрація Дональда Трампа припустилася помилки у питанні України.
Піт Гегсет прокоментував військову допомогу США Україні



  • Гегсет заявив, що Байден "безвідповідально" надав Україні військову допомогу
  • Трамп вважає, що необхідна мирна угода між РФ та Україною

Військовий міністр США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" надала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів".

Це нібито призвело до ескалації війни, тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами, заявив він під час виступу перед Конгресом.

Зокрема, демократ Палати представників від штату Вашингтон Адам Сміт запитав у Гегсета, у чому помилялася нинішня адміністрація США, стверджуючи, що Україна нібито не має козирів у боротьбі з РФ, і тому Київ повинен "укласти найкраще з можливих мирних угод".

"Що ви пропустили? Що ви не врахували в конфлікті між Росією та Україною? Чого ви не побачили, що Україна виявиться здатною на те, що вона зробила за останні 14 місяців?", – запитав він.

У свою чергу Гегсет почав заперечувати, що адміністрація Трампа в чомусь помилилася.

"Ми нічого не пропустили. Джо Байден, не несучи жодної відповідальності, безконтрольно віддав Україні нашу зброю на сотні мільярдів доларів, що призвело до результату, якого не було б за Трампа. Ви про це не говорите. Зрештою, Трамп вважає, що необхідна мирна угода між Росією та Україною, вигідна обом сторонам... Українці проявили неабияку мужність, і я ціную те, що Європа тепер платить за будь-яку зброю, яку ми надаємо", — додав глава Пентагону.

Українська ППО ризикує зіткнутися з нестачею ракет

Система протиповітряної оборони України може опинитися під тиском через можливий дефіцит ракет-перехоплювачів, повідомляє Financial Times. Якщо Росія збереже поточну інтенсивність атак або посилить їх, запаси засобів перехоплення витрачатимуться значно швидше.

Ситуацію також ускладнюють перебої з поставками зі США: закуплені у виробників ракети надходять із затримками і не завжди в повному обсязі, що посилює навантаження на існуючі ресурси.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Про Персону: Піт Гегсет

Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія.

Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America.

Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024).

12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

