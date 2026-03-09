Загроза ядерного удару РФ по країнах НАТО: розкрито сценарій відповіді США

РФ розглядався варіант демонстраційного використання тактичної ядерної зброї в нейтральних водах, попередив Тарас Жовтенко.

Експерт прокоментував ядерний шантаж Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Жовтенка:

РФ розглядає варіант застосування ядерної зброї на території України

РФ також розглядався варіант демонстраційного використання ТЯО

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко прокоментував ситуацію навколо ядерного шантажу РФ.

В інтерв'ю Главреду він нагадав про те, що раніше Сполучені Штати, за повідомленнями ЗМІ, передали Росії як публічні, так і непублічні попередження про можливі наслідки застосування нею ядерної зброї.

"Розглядалося кілька сценаріїв. Застосування ядерної зброї РФ на території України. У такій ситуації Росію попередили, що сили США в Європі знищать все російське угруповання на материковій частині України за кілька днів", - зазначив експерт.

За його словами, в РФ також розглядався варіант демонстраційного використання тактичної ядерної зброї в нейтральних водах.

"Зокрема, розглядалася або акваторія Чорного моря, або район острова Змійний, за який тоді точилися бої. Тоді адміністрація Байдена попередила, що в такому випадку Росія може попрощатися зі своїм угрупованням в окупованому Криму і Чорноморським флотом. На той момент у Середземному морі перебувала американська авіаносна група, і її ресурсів було цілком достатньо, щоб вигнати росіян з півострова", - підкреслив він.

За словами співрозмовника, ще одним варіантом міг бути удар РФ по одній з країн НАТО.

"Тут Кремлю були зроблені найсерйозніші попередження, адже тоді російському керівництву донесли думку, що РФ може втратити ядерний арсенал на Північному полюсі, а особисті наслідки для військово-політичного керівництва будуть незворотними. Після таких сигналів риторика Кремля різко змінилася: Москва почала заявляти, що її "неправильно зрозуміли", що вона нікому не загрожує ядерною зброєю, і що ядерну війну виграти неможливо, а РФ нібито здатна перемогти Україну виключно конвенційним озброєнням", - додав Жовтенко.

Загроза ядерної війни: попередження експертів

На думку деяких експертів, у разі масштабного ядерного конфлікту кількість загиблих може досягти мільярдів уже в перші години після ударів. Наслідки торкнуться не тільки політичної карти світу, але й природної системи всієї планети.

Кліматологи попереджають, що в такому сценарії значні території помірних широт - від сільськогосподарських районів США до України - можуть на довгі роки опинитися під шаром снігу. Це призведе до різкого падіння врожайності і серйозного порушення глобальних ланцюжків поставок продовольства.

Ядерний шантаж РФ — новини за темою

Нагадаємо, колишній офіцер російських ядерних сил, який дезертирував з армії, повідомив, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські ядерні сили були приведені в повну бойову готовність.

Напередодні, як писав Главред, Путін прийняв нову ядерну доктрину, яка передбачає, що Москва може розглянути можливість ядерного удару у відповідь на напад на РФ або Білорусь через критичну загрозу їх суверенітету або територіальної цілісності.

Раніше також, на тлі постійного ядерного шантажу з боку Кремля, президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки дурні не бояться, коли йдеться про загрози застосування ядерної зброї.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

