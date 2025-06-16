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Сюрприз від Навроцького: як новий курс Польщі може вдарити по Україні та ЄС

Юрій Берендій
16 червня 2025, 21:46
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Політика новообраного президента Польщі, у разі орієнтованості на США — може стати серйозним викликом для єдності ЄС і стабільності підтримки України.
Сюрприз від Навроцького: як новий курс Польщі може вдарити по Україні та ЄС
Як новий курс Польщі може вдарити по Україні та ЄС / Колаж Главред, фото: Білий дім, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Позиція Навроцького може стати викликом для ЄС та України
  • Найбільша проблема між України та Польщею - історична політика

Політична роздвоєність у Польщі між проєвропейським урядом Туска і потенційно прореспубліканським президентом може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України, усе залежатиме від розвитку ситуації в ЄС і ставлення Варшави до історичних суперечок. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Як зазначив експерт, наслідки для України від нової політичної конфігурації в Польщі можуть виникнути, але це залежить від подальшого розвитку подій.

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Горбач вказує на те, що якщо через Трампа в Європейському Союзі виникне серйозна криза або глибокі розбіжності, наприклад, коли Польща через позицію президента Навроцького почне орієнтуватися більше на Трампа та США, ніж на ЄС, Брюссель чи європейських партнерів — це стане серйозним викликом. І викликом не лише для єдності Євросоюзу, а й для подальшої підтримки України.

"Таким непрямим шляхом це може негативно позначитися на нас. Але, з іншого боку, в Польщі є уряд Дональда Туска, який чітко проєвропейський. Ми знаємо, що Туск багато років працював у структурах Європейського Союзу, і там він більше "свій", ніж в Америці", - додав аналітик.

При цьому, як наголосив Горбач, важливим фактором буде і те, яка політична сила домінуватиме всередині Польщі. Поки що ситуація виглядає стабільною, оскільки дострокових виборів не планується, а значить, поточний баланс сил, найімовірніше, збережеться.

"Але найбільша проблема у відносинах між Україною і Польщею - це їх упереджене ставлення до історичної політики України. Ці претензії, на жаль, нікуди не зникнуть. І це вже не лікується - з цим доведеться жити", - резюмував він.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Горбача Главреду про те, чого чекати Україні від західних партнерів:

Позиція Польщі щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політична ситуація в Польщі переходить у стадію співіснування уряду Дональда Туска з націоналістично налаштованим президентом Каролем Навроцьким, що, як зазначає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач, неодмінно матиме вплив на польсько-українські відносини.

Глава польського МЗС Радослав Сікорський підкреслив, що війна Росії проти України має колоніальний характер, адже колишня імперія намагається підкорити свою "бунтівну колонію", тож на швидке завершення конфлікту сподіватися не варто.

У свою чергу новообраний президент Польщі Кароль Навроцький подякував Володимиру Зеленському за вітання з перемогою на виборах і наголосив на необхідності продовження співпраці та конструктивного діалогу, зокрема щодо складних історичних тем.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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