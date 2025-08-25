'Зрада України': новий президент Польщі зробив скандальний 'подарунок Путіну'

Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо допомоги українцям, що призвело до фактичного відключення України від терміналів Starlink.

Ветування законопроєкту про допомогу українцям зупиняє фінансування Варшавою терміналів Starlink в Україні

Міністр цифровізації Польщі назвав такі дії президента республіки "подарунком для Путіна"

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, що стосувався допомоги українським громадянам. У результаті цього рішення Україна фактично втратила доступ до терміналів Starlink, які фінансувала Варшава. Про це в дописі в соцмережі X повідомив віце-прем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.

За словами урядовця, президентське вето має сліпий характер, адже воно призводить до відключення інтернету в Україні. Це означає припинення роботи Starlink, який Польща надавала українській стороні під час війни, а також завершення підтримки зберігання даних українських держструктур у безпечних умовах.

"Я не уявляю кращого подарунка для військ Путіна, ніж відключення України від Інтернету, про що щойно вирішив президент. Пане президенте, ви повинні припинити сліпо наносити удари по уряду в ім'я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і одночасно допомагаєте Росії. Одні скажуть "Ганьба", інші – "Зрада сусіда"!", - резюмував він.

Що цьому передувало

Як писав Главред, 25 серпня новообраний президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, що передбачав допомогу українським громадянам. Про це повідомляє INTERIA.PL.

Він наголосив, що дотримується позиції, за якою виплати "800 плюс" мають отримувати лише ті українці, які зобов’язуються працювати в Польщі, і те саме стосується доступу до медичних послуг.

На його переконання, у цьому питанні слід забезпечити принцип соціальної справедливості, щоб поляки перебували в однакових умовах з українцями.

"Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", – додав президент.

Як відключення Starlink вплине на ситуацію на фронті

Не є таємницею, що відключення Starlink суттєво підірвало б можливості ЗСУ вести бойові дії, адже ця система має ключове значення для сучасних військових операцій України. Про це заявив під час чату на Главреді директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він підкреслив, що Сили оборони України мають критичну залежність від Starlink, власником і керівником якого є Ілон Маск. При цьому витрати за послуги супутникового зв’язку та інтернету покриває уряд США.

"Не секрет, що наші Збройні сили користуються саме цим і на лінії фронту, і перед нею. Позбавлення такого зв’язку було би для нас критичним", - заявив він.

Політика Навроцького щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Польщі дедалі більше зростають сумніви щодо вступу України до ЄС. Обрання Кароля Навроцького президентом країни стало сигналом посилення занепокоєнь частини польського суспільства стосовно євроінтеграції східного сусіда, пише Le Monde.

За словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, політичний розкол у Польщі між проєвропейським урядом Дональда Туска та потенційно прореспубліканським президентом може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України. Усе залежатиме від динаміки подій у самому ЄС і від позиції Варшави щодо історичних суперечок.

16 червня 2025 року новообраний президент Польщі Кароль Навроцький подякував Володимиру Зеленському за привітання з перемогою на виборах і заявив про сподівання на подальший розвиток співпраці між двома країнами.

