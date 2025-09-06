Без цієї країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці: експерт розкрив деталі

Україна в межах угоди США і Китаю отримає свої можливості, вважає Валерій Клочок.

Російські окупанти без підтримки з боку Китаю швидко виснажаться - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Коротко:

Росія без підтримки від Китаю зможе воювати лише 1-2 місяці

Україна в новій архітектурі отримає свої можливості

Самостійність Росії сумнівна

Завершення російсько-української війни оформиться в межах торговельної угоди Сполучених Штатів Америки та Китаю. Пекін вирішуватиме, чи давати агресору Росії можливість воювати. Без китайської підтримки росіяни здатні вести війну лише 1-2 місяці, після чого виснажаться. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок

"Пекін сам вирішить, чи давати Москві можливість воювати"

В інтерв'ю Главреду він акцентував увагу на тому, що економіка Росії і здатність країни-окупанта вести війну залежить від позиції Китаю.

"Я акцентую увагу насамперед на Китаї. Товарообіг із Росією перевищує 240 мільярдів доларів. Пекін сам вирішить, чи давати Москві можливість воювати. Російська економіка повністю залежна від Китаю, і якщо він прикрутить краник, Росія не зможе воювати. Без КНР росіяни здатні воювати максимум один-два місяці, а далі виснажаться", - зазначив Клочок.

Також він додав, що зараз Китай використовує свою підтримку Росії для того, щоб відтермінувати американські мита.

"Але поки немає домовленостей між Китаєм і США, Пекін буде підживлювати Росію. Китайці таким чином добиваються для себе преференцій у питанні відтермінування санкцій. Саме тому перемовини Вашингтона і Пекіна перенесли на 90 днів", - пояснив Клочок.

Роль України та РФ у майбутній угоді Китаю та США

На думку аналітика, Україна в результаті угоди Вашингтона і Пекіна отримає своє певне місце.

"Ми не станемо повноправним суб'єктом, але вже певним чином формуємо порядок денний", - каже експерт.

Причому суб'єктність Росії в цій конфігурації вельми сумнівна.

"Сумнівна. Думаю, суб'єктність Росії приблизно на такому ж рівні, як і в України. Російська суб'єктність не є домінуючою", - підкреслив Валерій Клочок.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Відносини США і Китаю - новини за темою:

Як повідомляв Главред, на початку вересня в Пекіні відбулася зустріч країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва та військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії і завершенню Другої світової війни. Лідер КНР Сі Цзіньпін прийняв на червоній доріжці главу КНДР Кім Чен Ина і керівника РФ Володимира Путіна.

Президента США Дональда Трампа на заходах не було. Він вважає, що Китай, КНДР і РФ замишляють змову проти Америки.

"Головне питання, на яке належить відповісти, полягає в тому, чи згадає голова КНР Сі про ту величезну підтримку і "кров", які США надали Китаю, щоб допомогти йому здобути свободу від украй ворожого іноземного загарбника. Багато американців загинули в боротьбі Китаю за перемогу і славу. Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, поки ви замислюєте змову проти Сполучених Штатів Америки", - додав Трамп.

У китайському МЗС відреагували на слова Трампа. У Пекіні "запевнили", що "Китай розвиває свої дипломатичні відносини з усіма країнами, ніколи не атакуючи третю сторону".

США реагуватимуть на зближення Китаю і Росії, заявив глава Пентагону Піт Гегсет. Міністр висловив сподівання, що ситуація не призведе до повномасштабної війни. Трамп доручив американському військовому відомству готуватися до перебудови армії.

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

