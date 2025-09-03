Великий військовий парад у Пекіні: Трамп звинуватив РФ, Китай і КНДР у плануванні змови

Головне:
- У Пекіні пройшов масштабний військовий парад
- Сі Цзіньпін надав особливі почесті Путіну і Кім Чен Ину
- Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови
У середу, 3 вересня, на площі Тяньаньмень у столиці Китаю Пекіні відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни.
Перед початком параду лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів на червоній доріжці російського і північнокорейського диктаторів - Володимира Путіна і Кім Чен Ина.
Після цього лідери разом вийшли на трибуну, а вже за ними пішли інші світові лідери. Загалом на параді присутні понад 26 глав держав.
"Сьогодні людство знову стоїть перед вибором: мир або війна, діалог або конфронтація, взаємна вигода або гра з нульовою сумою. Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії", - заявив Сі Цзіньпін у своєму виступі.
За його словами, Пекін виступає за мирний розвиток і "прогрес людської цивілізації". Сі Цзіньпін також підкреслив, що Китай працює з народами всього світу, щоб створити "спільноту єдиної долі".
На параді Китай уперше показав ядерну міжконтинентальну ракету DF-5C, яка радіусом ураження охоплює всю планету.
Як зазначив коментатор параду, це важливий засіб залякування і забезпечення стратегічної безпеки та миру на планеті.
Також на площі Тяньаньмень представили:
- стратегічні сили наземного, морського та повітряного базування - ядерну тріаду;
- Військово-космічні та Кібервійська КНР;
- підводний дрон AJX002, а також лазерну зброю.
Реакція Трампа на парад у Пекіні
Після початку параду в Пекіні президент США Дональд Трамп опублікував пост у Truth Social, звинувативши Росію, Китай і КНДР у плануванні змови.
"Головне питання, на яке належить відповісти, полягає в тому, чи згадає голова КНР Сі про ту величезну підтримку і "кров", які США надали Китаю, щоб допомогти йому здобути свободу від вкрай ворожого іноземного загарбника. Багато американців загинули в боротьбі Китаю за перемогу і славу", - заявив він.
"Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, поки ви замислюєте змову проти Сполучених Штатів Америки", - додав Трамп.
Варто зазначити, що Сі Цзіньпін, виступаючи на військовому параді в Пекіні, не згадав США, але подякував усім країнам за внесок у перемогу.
Путін і Сі Цзіньпін провели переговори
Як писав Главред, 31 серпня в Китаї стартував саміт Шанхайської організації співпраці (ШОС). У китайське портове місто Тяньцзінь прибули: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Ірану Масуд Пезешкіан, прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф, російський диктатор Володимир Путін та інші.
Очільник РФ Путін у рамках саміту ШОС зробив низку цинічних заяв щодо війни Росії проти України та розкрив свій план досягнення миру.
2 вересня голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з Путіним. За даними ТАСС, сторони обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес.
Відомо також, що Китай введе на рік пробний 30-денний безвізовий режим для росіян.
Безвіз для власників звичайних російських паспортів почне діяти з 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026-го, пишуть офіційні російські ЗМІ.
Хто може зупинити Путіна - думка експерта
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що президент США Дональд Трамп нічого не може зробити з Росією. Путін просто плює на Трампа і робить те, що йому потрібно.
"Єдина людина, яка може зупинити Путіна, - це Сі Цзіньпін. Але зараз складно сказати, чого чекати від Китаю, адже його політика своєрідна - сиджу в кущах і чекаю на героя", - сказав Жданов у коментарі Главреду.
Інші новини:
