Великий військовий парад у Пекіні: Трамп звинуватив РФ, Китай і КНДР у плануванні змови

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв парад на площі Тяньаньмень. Перед цим він зустрів на червоній доріжці Володимира Путіна і Кім Чен Ина.

Трамп різко відреагував на парад у Пекіні / Колаж: Главред, фото: Пул Першого, сайт Кремля, Офіс президент України

Головне:

У Пекіні пройшов масштабний військовий парад

Сі Цзіньпін надав особливі почесті Путіну і Кім Чен Ину

Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови

У середу, 3 вересня, на площі Тяньаньмень у столиці Китаю Пекіні відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни.

Перед початком параду лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів на червоній доріжці російського і північнокорейського диктаторів - Володимира Путіна і Кім Чен Ина.

Після цього лідери разом вийшли на трибуну, а вже за ними пішли інші світові лідери. Загалом на параді присутні понад 26 глав держав.

"Сьогодні людство знову стоїть перед вибором: мир або війна, діалог або конфронтація, взаємна вигода або гра з нульовою сумою. Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії", - заявив Сі Цзіньпін у своєму виступі.

За його словами, Пекін виступає за мирний розвиток і "прогрес людської цивілізації". Сі Цзіньпін також підкреслив, що Китай працює з народами всього світу, щоб створити "спільноту єдиної долі".

На параді Китай уперше показав ядерну міжконтинентальну ракету DF-5C, яка радіусом ураження охоплює всю планету.

Як зазначив коментатор параду, це важливий засіб залякування і забезпечення стратегічної безпеки та миру на планеті.

Китайська ядерна ракета на рідкому паливі / скріншот

Також на площі Тяньаньмень представили:

стратегічні сили наземного, морського та повітряного базування - ядерну тріаду;

Військово-космічні та Кібервійська КНР;

підводний дрон AJX002, а також лазерну зброю.

Реакція Трампа на парад у Пекіні

Після початку параду в Пекіні президент США Дональд Трамп опублікував пост у Truth Social, звинувативши Росію, Китай і КНДР у плануванні змови.

"Головне питання, на яке належить відповісти, полягає в тому, чи згадає голова КНР Сі про ту величезну підтримку і "кров", які США надали Китаю, щоб допомогти йому здобути свободу від вкрай ворожого іноземного загарбника. Багато американців загинули в боротьбі Китаю за перемогу і славу", - заявив він.

"Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, поки ви замислюєте змову проти Сполучених Штатів Америки", - додав Трамп.

Варто зазначити, що Сі Цзіньпін, виступаючи на військовому параді в Пекіні, не згадав США, але подякував усім країнам за внесок у перемогу.

Скріншот поста Трампа

Путін і Сі Цзіньпін провели переговори

Як писав Главред, 31 серпня в Китаї стартував саміт Шанхайської організації співпраці (ШОС). У китайське портове місто Тяньцзінь прибули: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Ірану Масуд Пезешкіан, прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф, російський диктатор Володимир Путін та інші.

Що таке ШОС / Інфографіка: Главред

Очільник РФ Путін у рамках саміту ШОС зробив низку цинічних заяв щодо війни Росії проти України та розкрив свій план досягнення миру.

2 вересня голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з Путіним. За даними ТАСС, сторони обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес.

Відомо також, що Китай введе на рік пробний 30-денний безвізовий режим для росіян.

Безвіз для власників звичайних російських паспортів почне діяти з 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026-го, пишуть офіційні російські ЗМІ.

Хто може зупинити Путіна - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що президент США Дональд Трамп нічого не може зробити з Росією. Путін просто плює на Трампа і робить те, що йому потрібно.

"Єдина людина, яка може зупинити Путіна, - це Сі Цзіньпін. Але зараз складно сказати, чого чекати від Китаю, адже його політика своєрідна - сиджу в кущах і чекаю на героя", - сказав Жданов у коментарі Главреду.

