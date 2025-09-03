Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Великий військовий парад у Пекіні: Трамп звинуватив РФ, Китай і КНДР у плануванні змови

Анна Ярославська
3 вересня 2025, 07:59
856
Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв парад на площі Тяньаньмень. Перед цим він зустрів на червоній доріжці Володимира Путіна і Кім Чен Ина.
Трамп, пекінський парад
Трамп різко відреагував на парад у Пекіні / Колаж: Главред, фото: Пул Першого, сайт Кремля, Офіс президент України

Головне:

  • У Пекіні пройшов масштабний військовий парад
  • Сі Цзіньпін надав особливі почесті Путіну і Кім Чен Ину
  • Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови

У середу, 3 вересня, на площі Тяньаньмень у столиці Китаю Пекіні відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни.

Перед початком параду лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів на червоній доріжці російського і північнокорейського диктаторів - Володимира Путіна і Кім Чен Ина.

відео дня

Після цього лідери разом вийшли на трибуну, а вже за ними пішли інші світові лідери. Загалом на параді присутні понад 26 глав держав.

"Сьогодні людство знову стоїть перед вибором: мир або війна, діалог або конфронтація, взаємна вигода або гра з нульовою сумою. Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії", - заявив Сі Цзіньпін у своєму виступі.

За його словами, Пекін виступає за мирний розвиток і "прогрес людської цивілізації". Сі Цзіньпін також підкреслив, що Китай працює з народами всього світу, щоб створити "спільноту єдиної долі".

На параді Китай уперше показав ядерну міжконтинентальну ракету DF-5C, яка радіусом ураження охоплює всю планету.

Як зазначив коментатор параду, це важливий засіб залякування і забезпечення стратегічної безпеки та миру на планеті.

Китайська ядерна ракета на рідкому паливі
Китайська ядерна ракета на рідкому паливі / скріншот

Також на площі Тяньаньмень представили:

  • стратегічні сили наземного, морського та повітряного базування - ядерну тріаду;
  • Військово-космічні та Кібервійська КНР;
  • підводний дрон AJX002, а також лазерну зброю.
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
  • Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025
    Військовий парад у Пекіні 3 вересня 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1

Реакція Трампа на парад у Пекіні

Після початку параду в Пекіні президент США Дональд Трамп опублікував пост у Truth Social, звинувативши Росію, Китай і КНДР у плануванні змови.

"Головне питання, на яке належить відповісти, полягає в тому, чи згадає голова КНР Сі про ту величезну підтримку і "кров", які США надали Китаю, щоб допомогти йому здобути свободу від вкрай ворожого іноземного загарбника. Багато американців загинули в боротьбі Китаю за перемогу і славу", - заявив він.

"Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, поки ви замислюєте змову проти Сполучених Штатів Америки", - додав Трамп.

Варто зазначити, що Сі Цзіньпін, виступаючи на військовому параді в Пекіні, не згадав США, але подякував усім країнам за внесок у перемогу.

Скріншот допису Трампа
Скріншот поста Трампа

Путін і Сі Цзіньпін провели переговори

Як писав Главред, 31 серпня в Китаї стартував саміт Шанхайської організації співпраці (ШОС). У китайське портове місто Тяньцзінь прибули: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Ірану Масуд Пезешкіан, прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф, російський диктатор Володимир Путін та інші.

ШОС
Що таке ШОС / Інфографіка: Главред

Очільник РФ Путін у рамках саміту ШОС зробив низку цинічних заяв щодо війни Росії проти України та розкрив свій план досягнення миру.

2 вересня голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з Путіним. За даними ТАСС, сторони обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес.

Відомо також, що Китай введе на рік пробний 30-денний безвізовий режим для росіян.

Безвіз для власників звичайних російських паспортів почне діяти з 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026-го, пишуть офіційні російські ЗМІ.

Хто може зупинити Путіна - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що президент США Дональд Трамп нічого не може зробити з Росією. Путін просто плює на Трампа і робить те, що йому потрібно.

"Єдина людина, яка може зупинити Путіна, - це Сі Цзіньпін. Але зараз складно сказати, чого чекати від Китаю, адже його політика своєрідна - сиджу в кущах і чекаю на героя", - сказав Жданов у коментарі Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кім Чен Ин Дональд Трамп Сі Цзіньпін Пекин Володимир Путін новини Китаю
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

09:20Війна
Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

09:17Політика
Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

09:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Неймовірно помолодшала: Галкін засвітив на фото Пугачову з дітьми

Неймовірно помолодшала: Галкін засвітив на фото Пугачову з дітьми

Останні новини

09:52

Сім знаків зодіаку, які найчастіше стикаються з грошовими проблемами

09:20

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

09:17

Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

09:14

Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

09:09

Реанімація Януковича: як Путін відчайдушно намагається знайти вихідПогляд

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 вересня (оновлюється)

09:00

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній

08:30

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:59

Великий військовий парад у Пекіні: Трамп звинуватив РФ, Китай і КНДР у плануванні змовиФото

07:02

Уламки дрона впали між багатоповерхівками: що відомо про атаку РФ на Київщину

06:29

Атака РФ на Кіровоградщину: постраждали 5 осіб, частина жителів без світлаФото

06:05

Сі чудово засвоює уроки російської безсоромностіПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 5 відмінностей на картинці з дітьми на пляжі за 53 с

05:22

Жир і нагар зникнуть за лічені хвилини: хитрий спосіб очищення духовки від бруду

04:44

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

04:09

Смішні, дивні й загадкові: яке найрідкісніше прізвище в УкраїніВідео

03:30

Які породи собак не слід заводити новачкам: найпроблемніші варіантиВідео

02:27

Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси: катастрофічний прогноз учених

01:30

Колишня дівчина Брукліна Бекхема одружилася зі своєю подругою - деталі

Реклама
01:24

Росія атакує дронами Україну: у великих містах лунають вибухи, працює ППО

00:43

Герасимов з’явився не просто так: експерт розкрив плани Кремля на фронті

02 вересня, вівторок
23:57

Школа за мільйон: скільки українським зіркам коштує навчати своїх дітей

23:56

Загроза комбінованої атаки: РФ може вдарити ракетами по Україні

23:36

Його поява не випадкова: в одному з міст України помітили рідкісного птаха

23:33

Трамп заговорив про "цікаві речі" після розмови з Путіним

22:36

"Спливли жахливі обставини": нові подробиці у справі ПарубіяВідео

22:25

Усик контролює всі пояси, але є нюанс: промоутер Джошуа дав неочікуваний прогноз

22:18

Збрила все "під нуль": Емма Стоун з лисим черепом здивувала фанатівВідео

22:02

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

21:43

Вигадана реальність вбивці Парубія як симптом часуПогляд

21:26

Юна дівчина Остапа Ступки показала домашні кадри з ним: "Погодилася добровільно"

21:18

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

20:56

Де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією - Мерц назвав місто

20:47

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

20:35

"Бальзам" для часнику: копійчаний розчин, щоб він не гнив і дав гарний урожайВідео

20:09

Народила в 22 і залишила батькам: Аліна Гросу розкрила правду про молодшого брата

19:58

Простодушний пес влаштував переполох посеред ночі й розчулив Мережу несподіваною реакцієюВідео

19:53

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

19:21

"Молюсь": з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть

Реклама
19:06

Із чого насправді роблять маргарин: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

18:53

Граціозна Варвара Кошова поділилася особистим

18:52

Не лише штраф а навіть втрата прав: в Україні водіїв почали суворо карати за фари

18:44

Зелене світло не означає "їдь": автоінструктор попередив про неочевидну помилкуВідео

18:42

У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

18:39

"Почнеться соціальний вибух, військових не зупинити": названо умову бунтів в РФ

18:18

"Україна сама винна": Путін готує виправдання перед новим терором

18:05

"Убило відразу, на моїх очах": Дімопулос показала, в яку ситуацію потрапив її син

18:02

Передумав: Євген Клопотенко заговорив про одруження і нове кохання

18:01

Дві прикмети, яких варто дотримуватися: свято 3 вересня

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти