Трамп віддав терміновий наказ Пентагону після заяви про змову РФ з Китаєм - Геґсет

Руслана Заклінська
3 вересня 2025, 19:13
Міністр оборони США висловив сподівання, що зближення Китаю та Росії не призведе до повномасштабної війни.
Трамп віддав терміновий наказ Пентагону / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • США стривожені зближенням Китаю та Росії
  • Трамп доручив Пентагону готуватися до масштабної перебудови армії
  • США не прагнуть конфлікту, але готуються до будь-якого розвитку подій

Американська адміністрація реагуватиме на зближення Китаю та Росії. Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству оборони готуватися до масштабної перебудови армії. Про це заявив міністр оборони США Піт Геґсет в коментарі Fox News.

За його словами, "брак американського лідерства та сили" призвів до небезпечного зближення Росії та Китаю. Геґсет звинуватив у цьому "жахливому розвитку подій" адміністрацію експрезидента США Джозефа Байдена.

"Але саме тому президент Трамп доручив нам в Міністерстві оборони бути готовими перебудувати нашу армію історичним шляхом, відновити дух воїна і відновити стримування, а не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми не прагнемо конфлікту. Ми чітко дали це зрозуміти і Китаю, і Росії, і іншим. А тому, що, будучи готовими, ви запобігаєте цьому", - сказав міністр оборони США.

Геґсет сподівається, що зближення Пекіна та Москви не призведе до повномасштабної війни. Водночас він підкреслив готовність США до будь-якого розвитку подій.

"Наша робота полягає в тому, щоб підтримувати ці військові переваги в космосі, в небі, на морі, під водою і за допомогою вогню на великі відстані. Усі наші можливості, "Золотий купол", який Китай знає, що він не може відтворити, ми відтворимо за цієї адміністрації. Тож ми збережемо стратегічну перевагу. Президент Трамп має чудові стосунки з президентом Сі і буде використовувати їх, сподіваючись знайти шляхи для нашої спільної роботи. В іншому випадку ми завжди будемо напоготові", - додав Геґсет.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Як США можуть тиснути на Китай

Останнім часом Китай усе частіше заявляє про підтримку мирного врегулювання "української кризи" дипломатичними методами. Експерти, проте, вбачають у такій риториці прагнення Пекіна знайти власну вигоду.

Наразі невідомо, що буде вигідніше для Китаю - заморозка війни чи її продовження, зазначив в інтерв’ю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, усе залежатиме від ситуації та можливостей США впливати на Китай.

"Штати мають козир - Європу, великий гіпермаркет для китайських товарів, який Пекін втратити не може. Сама Європа шукає своє місце і вже уклала торговельну угоду зі США", - пояснив аналітик.

Парад у Пекіні і напруженняміж США і РФ - головне

Як повідомляв Главред, 3 вересня на площі Тяньаньмень у Пекіні пройшов масштабний військовий парад до 80-річчя капітуляції Японії та завершення Другої світової війни. Перед парадом лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів Володимира Путіна та Кім Чен Ина, після чого вони піднялися на трибуну разом з іншими світовими лідерами. Всього на заході було понад 26 глав держав.

На параді КНР вперше продемонструвала ядерну міжконтинентальну ракету DF-5C, а також ядерну тріаду, військово-космічні та кібервійська, підводний дрон AJX002 і лазерну зброю. Після параду президент США Дональд Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у змові проти США.

Під час саміту ШОС у Пекіні Сі Цзіньпін провів переговори з Путіним, обговоривши міжнародні та регіональні питання. Китай запровадить на рік пробний 30-денний безвізовий режим для громадян Росії з 15 вересня 2025 по 14 вересня 2026 року.

На пресконференції в Пекіні Путін підтвердив запрошення Трампа до Москви, але визнав, що конкретних термінів зустрічі немає. Водночас російський диктатор почав виправдовуватися і заявив, що ніякої змови Росії, КНР і КНДР проти США немає.

Читайте також:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

