Білий дім передав Конгресу таємну доповідь про війну в Україні: що відомо

За даними ЗМІ, конгресмени можуть заблокувати допомогу США для України через затримку в представленні стратегії Сполучених Штатів щодо війни в Україні.

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Конгресмени розглядають можливість блокування допомоги для України / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала до Конгресу засекречену доповідь щодо своєї стратегії у війні в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на 3 анонімні джерела.

За словами помічника одного з конгресменів, довгоочікуваний звіт надійшов у понеділок, але законодавці ще не встигли з ним ознайомитися. Два інших джерела також підтвердили доставку доповіді, зберігаючи анонімність через засекреченість інформації.

Підтримку політики Байдена щодо України надають демократи та більшість республіканців, хоча деякі республіканці критикують адміністрацію за обмеження на використання українцями американської зброї, зокрема, за відмову постачати системи, здатні вражати цілі на території Росії.

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Вашингтон обмежує використання таких систем через обмеженість запасів ракет, сумніви щодо їхньої ефективності проти російських сил, які часто перебувають поза досяжністю, та побоювання ескалації конфлікту.

Деякі члени Конгресу, розчаровані затримкою доповіді, розглядають можливість блокування подальшого фінансування для України.

Сенатор Джим Ріш, провідний республіканець у Комітеті з міжнародних відносин Сенату, зазначив у заяві для Reuters наприкінці серпня, що підтримує допомогу Україні, але робить це не беззастережно.

"З перших днів війни (президента Росії Володимира - ред.) Путіна проти України ми звернулися до адміністрації Байдена-Харріса з проханням розробити стратегію, як США і наші союзники можуть допомогти Україні перемогти у війні. Коли вони не відповіли на наші запити, ми законодавчо зобов'язали їх надіслати стратегію до Конгресу, але крайній термін минув, а відповіді немає. Президент Байден і віце-президент (Камала - ред) Гарріс зобов'язані надати стратегію не лише нам, але й американському народу, і їхня бездіяльність свідчить про те, що вони її не мають або бояться нею поділитися", - сказав Ріш.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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Допомога США для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден анонсує новий пакет безпекової допомоги для України. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося на авіабазі НАТО в Рамштайні (Німеччина) за участі президента України Володимира Зеленського.

Росія передислокувала свою авіацію за межі зони ураження ракет ATACMS, які застосовуються для ударів авіаційними бомбами. Ллойд Остін на прес-конференції після зустрічі в Рамштайні зазначив, що жодна окрема зброя не зможе змінити перебіг війни. Тому важливо зосередити зусилля на підтримці України, щоб вона могла успішно захищати свою територію.

Західні аналітики зауважили, що останнім часом США продовжують висловлювати нові причини обмеження використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. На думку джерел видання "The Economist", адміністрація Джо Байдена може уникати кроків, які могли б ускладнити майбутнє "перезавантаження" відносин із Москвою.

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