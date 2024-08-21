'Конфлікт може зайти у глухий кут': в Пентагоні назвали проблеми України та РФ

Росія обрала стратегію виснаження, проте не має достатньо сил для глибокого просування на українську територію, підкреслили в Пентагоні.

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В Пентагоні сказали, що Україна та РФ не здатні масштабно наступати / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 93-я ОМБр Холодний Яр

Для проведення масштабних наступальних операцій Україні та Росії не вистачає необхідної кількості військових ресурсів. В США вважають, що обидві сторони можуть "ось-ось" зайти у "глухий кут". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт Пентагону.

Так, за оцінками Пентагону, Україна продовжує відчувати брак боєприпасів, необхідних для протидії російським атакам, навіть після того, як Конгрес США розблокував нову військову допомогу для неї у квітні.

Зазначається, що українські сили залишаються боєздатними, однак вони не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ. В США припускають, що така ситуація буде спостерігатися принаймні ще півроку.

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"Росія, зі свого боку, обрала стратегію виснаження, проте не має достатньо сил для глибокого просування на українську територію. Це підтверджують слова колишнього голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який також прогнозує, що "конфлікт може зайти у глухий кут"", - йдеться в повідомленні.

В Пентагоні також відзначають успіхи України у використанні наданих США ракетних систем ATACMS, які влучили у кілька ключових російських військових об'єктів, зокрема у Севастополі та Криму.

"У відповідь Росія намагається посилити протиповітряну оборону в регіоні своєю системою С-500, однак вона не продемонструвала повну боєздатність та значних успіхів, особливо на території окупованого півострова", - підкреслює видання.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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Також відомо, що росіяни виводять частину своїх підрозділів з України для посилення угруповання в Курській області, але це не призводить до значного зменшення особового складу на фронті. Масового відведення військ противника, зокрема на Півдні, наразі не зафіксовано.

Оперативно-тактичне угруповання "Харків" повідомляло, що армія країни-агресорки РФ проводить перегрупування та здійснює підготовку до нових штурмів позицій Сил оборони в Харківській області.

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