У США анонсували новий пакет для України: Байден зробить гучну заяву

Новий пакет військової допомоги збільшить можливості закрити потреби України.

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У США готові оголосити про новий пакет допомоги для України/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосить у п'ятницю про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки.

Про це повідомив очільник американського оборонного відомства Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що проходить на авіабазі НАТО Рамштайн у Німеччині за участю президента України Володимира Зеленського.

"Я радий повідомити, що президент Байден сьогодні оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги для України на суму 250 мільйонів доларів", - сказав Остін. відео дня

Глава Пентагону додав, що новий пакет військової допомоги збільшить можливості задовольняти мінливі потреби України.

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони України Рустем Умеров поспілкувався зі своїм колегою Ллойдом Остіном. Під час зустрічі сторони обговорили постачання нового озброєння і ППО для України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США виділили новий пакет допомоги. Вартість пакета військової допомоги становить 200 мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, Пентагон оголосив про передачу Україні озброєння на суму 2,3 мільярда доларів. Ллойд Остін додав, що до цього пакету допомоги увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

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