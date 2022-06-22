Білоруські військові риють окопи біля кордону з Україною - ЗМІ

Фортифікаційні споруди білоруські військові почали будувати поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою.
Білорусь почала будувати фортифікаційні споруди поблизу кордонів з Україною та деякими країнами ЄС. Окопи риють білоруські військові. Про це повідомляє Білоруські Гаюн.
Окопи почали з'являтися поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Також на прикордонних територіях оновили дислокацію блокпостів.
Окопи і траншеї, оснащені вогневими точками, розташовані в районах:
- Гомельська область (село Поддобрянка Гомельського району, село Подгальє Єльського району, село Глушковичі Лельчицького району);
- Гродненська область (між селом Новики і міським селищем Сопоцкін Гродненського району, біля села Одельськ Гродненського району, між селом Лоша і прикордонним переходом в Островецькому районі);
- Брестська область (між селами Жидче і Хойно Пінського району).
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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорила ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ нібито завдасть удару по Києву.
Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив, мовляв, "розвитком держави".
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