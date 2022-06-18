"Воювати не збираємося": у Міноборони Білорусі прокоментували можливий напад на Україну

У Міноборони Білорусі розповіли, чи вторгатимуться в Україну / Колаж depositphotos.com і t.me/modmilby

Білорусь "не збирається ні з ким воювати". Про це заявив заступник міністра оборони Білорусі Андрій Жук, коментуючи інформацію про те, що Білорусь готується до вторгнення в Україну. Про це повідомляє Дзеркало.

Жук стверджує, що Білорусь не планує нападати на Україну.

"Можу вас заспокоїти: не треба шукати ніякі бомбосховища, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати і так далі", — сказав Андрій Жук.

Міністр оборони також прокоментував створення Південного оперативного командування. Він назвав це"розвитком держави".

"Можете не переживати. Все нормально, держава розвивається, держава живе мирним життям. Збройні сили готові і здатні його захистити, в разі необхідності", - додав Жук.

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Нагадаємо, Олег Жданов вважає, що армія Білорусі може відмовитися йти в наступ на Україну. У разі масових бунтів в країні військові можуть перейти на бік народу. Жданов очікує, що це може стати кінцем політичної кар'єри Лукашенка.

Війська Білорусі на кордоні з Україною

За останні два місяці на території республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений до Брестської області. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

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