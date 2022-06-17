Лукашенко погрожує вдарити по Києву, якщо ЗСУ "нападуть" на Білорусь та "атакують" завод у Мозирі

Лукашенко побоюється нібито "вторгнення" України та "українського удару" по НПЗ в Мозирі / Колаж Reuters, Генштаб ЗСУ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ нібито завдасть удару по Києву у тому випадку, якщо армія України, мовляв, перейде білоруський кордон або нібито цілитиметься в Мозирський нафтопереробний завод. За його словами, РБ воювати з українською державою не буде, але проводить підготовку білоруської армії.

Як повідомляє Белта, самозваний білоруський лідер держави, який замовчує, що з території Білорусі Україну війною атакує Росія, заперечує мілітаристські плани своєї армії. Однак нагадує про наміри провести підготовк збройних сил.

читайте такожЖданов попередив, що Лукашенко може піти війною на Україну: "петлятиме до останнього"Крім того, за його словами, якщо ЗСУ, мовляв, перейдуть кордон Білорусі, і нібито цілитимуться в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ, мовляв, моментально відповість.

"Вони розумітимуть: якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати, чим вдарити. У нас це є", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача, на якому обговорювалася загроза нового військового вторгнення в Україну з боку Білорусі. Влада і силові структури обговорили ситуацію, стан білоруських військ, кількість російських військових на території РБ і їх плани. У чотирьох областях України може бути проведено перевірку підготовки.

Дивіться відео ТСН - Лукашенко створює оперативне військове командування в напрямку України

Заяви Олександра Лукашенка про Україну

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко 10 червня сказав, що він побоюється появи на території білоруської держави країн Заходу. Мовляв, саме тому він не виключає участі армії республіки Білорусь у нібито війні за захід України.

"А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати. Це їхня мета - вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України західної або ще звідкись. Ще, може, за західну Україну доведеться воювати, щоб не відрубали. Тому що це для нас подібно смерті, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", - казав Лукашенко.

Радник керівника МВС України Віктор Андрусів закликав не надавати значення заявам Олександра Лукашенка. За його словами, глава Білорусі може казати все, що завгодно, а саму державу вже, по суті, економічно анексовано Росією.

17 червня Лукашенко заявив, що Путін, мовляв, ніколи не просив його про участь Білорусі у війні проти України. При цьому, як каже Лукашенко, Польща нібито має види на захід України, і в такій ситуації росіяни з білорусами, мовляв, повинні будуть "реагувати".

Главред рекомендує: