УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Лукашенко погрожує вдарити по Києву, якщо ЗСУ "нападуть" на Білорусь та "атакують" завод у Мозирі

17 червня 2022, 16:44

Білорусь, мовляв, не збирається воювати проти України, але веде підготовку своєї армії, про що сказав Олександра Лукашенко.

Лукашенко ВСУ
Лукашенко побоюється нібито "вторгнення" України та "українського удару" по НПЗ в Мозирі / Колаж Reuters, Генштаб ЗСУ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ нібито завдасть удару по Києву у тому випадку, якщо армія України, мовляв, перейде білоруський кордон або нібито цілитиметься в Мозирський нафтопереробний завод. За його словами, РБ воювати з українською державою не буде, але проводить підготовку білоруської армії.

Як повідомляє Белта, самозваний білоруський лідер держави, який замовчує, що з території Білорусі Україну війною атакує Росія, заперечує мілітаристські плани своєї армії. Однак нагадує про наміри провести підготовк збройних сил.

читайте такожЖданов попередив, що Лукашенко може піти війною на Україну: "петлятиме до останнього"Крім того, за його словами, якщо ЗСУ, мовляв, перейдуть кордон Білорусі, і нібито цілитимуться в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ, мовляв, моментально відповість.

"Вони розумітимуть: якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати, чим вдарити. У нас це є", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача, на якому обговорювалася загроза нового військового вторгнення в Україну з боку Білорусі. Влада і силові структури обговорили ситуацію, стан білоруських військ, кількість російських військових на території РБ і їх плани. У чотирьох областях України може бути проведено перевірку підготовки.

Дивіться відео ТСН - Лукашенко створює оперативне військове командування в напрямку України

Заяви Олександра Лукашенка про Україну

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко 10 червня сказав, що він побоюється появи на території білоруської держави країн Заходу. Мовляв, саме тому він не виключає участі армії республіки Білорусь у нібито війні за захід України.

"А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати. Це їхня мета - вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України західної або ще звідкись. Ще, може, за західну Україну доведеться воювати, щоб не відрубали. Тому що це для нас подібно смерті, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", - казав Лукашенко.

Радник керівника МВС України Віктор Андрусів закликав не надавати значення заявам Олександра Лукашенка. За його словами, глава Білорусі може казати все, що завгодно, а саму державу вже, по суті, економічно анексовано Росією.

17 червня Лукашенко заявив, що Путін, мовляв, ніколи не просив його про участь Білорусі у війні проти України. При цьому, як каже Лукашенко, Польща нібито має види на захід України, і в такій ситуації росіяни з білорусами, мовляв, повинні будуть "реагувати".

Главред рекомендує:

ЗСУ Олександр Лукашенко новини України новини Білорусі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:48

Експерт з євроінтеграції Ірина Сушко: "Скорочених процедур та швидкого членства в ЄС не буде"

17:46

Вступ в ЄС - не інтеграція до НАТО: у Путіна відреагували на рішення Єврокомісії щодо УкраїниВідео

17:38

Джонсон вдруге приїхав до Києва і зустрівся із ЗеленськимВідео

17:24

"США - посланці Господа": Путін несе нову нісенітницю, знову звинувачуючи ЗахідВідео

17:16

Путін назвав причину війни проти УкраїниВідео

Реклама
16:54

"Європі загрожує хаос": Байден заявив, що Путін не зупиниться на УкраїніВідео

16:44

Лукашенко погрожує вдарити по Києву, якщо ЗСУ "нападуть" на Білорусь та "атакують" завод у МозиріВідео

16:43

"Ліве вухо не чутиме": відомого телеведучого контузило

16:37

Гірка пігулка до солодкої цукерки: чи чекати Україні неприємних сюрпризів від ЄвросоюзуПогляд

16:31

Анна Богдан показала, з ким спить після розставання з Заливако

16:29

Телемарафон Embrace Ukraine: найактивніший благодійник отримає прапор України з підписом Зеленського

16:07

"На міну наїхав, ногу відірвало": окупант розповів батькові моторошні реалії війни в УкраїніВідео

15:53

Україна офіційно впровадила візовий режим з РосієюВідео

15:50

"Прийшов час дати чіткі зобов'язання": у Німеччині розкритикували Шольца через зброю для УкраїниВідео

15:42

Лукашенку "наснилося", що Польща хоче "відтяпати" західну Україну: "нам доведеться реагувати"Відео

15:34

В РФ знайшли мертвим ексглаву "Росозброєння"

15:26

Людей били і катували струмом: українці розповіли про жахи російської "фільтрації" у Маріуполі

15:14

Макрон, Шольц та Драгі не змушували Зеленського йти на переговори з Путіним - НикифоровВідео

15:13

Україна попливе: синоптики попередили про атаку потужних гроз і зливВідео

15:09

"Це величезні гроші!": у Держдумі закликають росіян здавати пляшки

Реклама
15:02

Що дасть Україні статус кандидата в Євросоюз: у Кабміні пояснили перевагиВідео

14:52

Наздогнала карма: ЗСУ ліквідували окупанта, який називав себе "господарем" українців

14:37

Як не допустити перетворення Байдена на Шольца через страх перед ПутінимПогляд

14:12

Чотири області України окупанти можуть посилено атакувати авіацією – військовий аналітикВідео

14:11

Прикмети на 18 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:08

Україна повинна виконати план дій для початку переговорів про вступ до ЄС: деталі - ЄрмакВідео

13:54

Євробачення-2023 пройде не в Україні

13:40

Найсмачніший літній салат з 3 інгредієнтів: неймовірний рецептВідео

13:19

"Громадяни Чеченської Республіки!": окупанти обстрілювали українців листівками для чеченцівВідео

13:10

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС - BloombergВідео

13:00

Гороскоп на завтра 18 червня 2022: Близнюкам - зміни на краще, Скорпіонам - успіх, Водоліям - погані сниВідео

12:59

Маразм міцнішав: у Росії хочуть зробити з Медведєва "президента України"

12:47

Ракетний удар по Миколаєву: дві людини загинули, ще 20 - пораненоФото

12:29

Росія може збільшити інтенсивність авіаударів: під загрозою 4 області - експерт

12:13

Угробив купу десантників: у РФ відсторонили генерала за величезні провали в Україні

12:02

70% екіпажу ліквідовано: деталі удару ЗСУ по ворожому буксиру "Василь Бех"Відео

11:49

Остапчук про "домагання" Кіркорова: "побачив у мені чоловіка, з яким хотів би провести вечір"

11:47

Поки Київ приймає лідерів ЄС, Москва бенкетує за порожнім столом: як РФ опинилася в повній ізоляціїПогляд

11:44

Шольц, Макрон і Драгі просили Зеленського повернутися до переговорів з Путіним - Die WeltВідео

11:24

Помре, як Каддафі: Путіна можуть ліквідувати "хижаки" з його оточення – ЗМІВідео

Реклама
11:01

"Полювання на окупантів триває!": українські десантники спалили російські "Урагани"

10:54

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

10:29

Ектор Хіменес-Браво показав кохану, з якою його розлучила війна

10:29

Потужний вибух у центрі окупованого Донецька: над містом підіймається стовп чорного димуВідео

10:17

ЗСУ влучили ракетою в російський буксир "Василь Бех", який доставляв озброєння на ЗміїнийВідео

09:59

"Армія бомжів": на Харківщині окупанти вкрали в українців плитку, але додому не довезли

09:48

"Це жахлива помилка Путіна": РФ стратегічно вже програла війну – голова збройних сил БританіїВідео

09:31

"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну": Лавров відзначився цинічною заявоюВідео

09:18

Чотири перемоги і одна зрада: що приніс Україні візит до Києва та Ірпеня Макрона і компаніїПогляд

09:13

Ніхто не знає, що буде далі: Путін керує війною в Україні "в ручному режимі" - ГрозєвВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти