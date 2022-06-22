Офіцери у Білорусі звільняються з армії, а курсантів намагаються вербувати на війну РФ проти України

Офіцери звільняються з армії Білорусі Лукашенка / Колаж сайт президента, Міноборони Білорусі

У Білорусі військові масово звільняються з армії, вже стала відчуватися нестача офіцерів середньої ланки, капітанів і майорів. У білоруському Міністерстві оборони вже почали складати списки тих, хто звільнився зі збройних сил "з політичних мотивів". Курсантів намагаються вербувати для участі у війні Росії проти України. Про це заявив засновник білого легіону Сергій Бульба.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом білоруський політик розповів про те, що армія Білорусі вже стикається з ситуацією нестачі офіцерів середньої ланки. Йдеться про капітанів і майорів. Люди масово звільняються з армії, а Міноборони республіки складає списки тих, хто звільнився "з політичних мотивів". Військові звільняються і навіть не чекають на рік до вислуги.

читайте такожЗагроза нападу Білорусі залишається, Лукашенко має намір мобілізувати 35 тисяч осіб – ЖдановКрім цього, курсантам, які пройшли військові навчання РФ, пропонують підписати контракт зі Збройними силами Росії для участі у війні проти України.

"Почастішали випадки, коли до білоруських курсантів, які брали участь у російських навчаннях, підходять працівники білоруських військкоматів і пропонують укласти контракт з армією Росії", - підкреслив Сергій Бульба.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорила ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ нібито завдасть удару по Києву.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив, мовляв, "розвитком держави".

Дивіться відео ТСН - армія України зміцнюється на кордоні з Білоруссю

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