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Загроза нападу Білорусі залишається, Лукашенко має намір мобілізувати 35 тисяч осіб – Жданов

22 червня 2022, 06:00

Лукашенко з одного боку продовжує спектакль, а з іншого готує свою армію до війни, вважає Олег Жданов.

Жданов Білорусь
Лукашенко може сформувати 40-45 тисячний резерв військ в якості наступального угруповання - Жданов / Колаж Міноборони Білорусі, Главред

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проводить навчання своїх військ, які завершаться 8 липня. Мінськ планує мобілізувати 35 тисяч білорусів. З одного боку Лукашенко продовжує спектакль з підготовкою, а з іншого виконує заходи, спрямовані на підготовку армії до війни. Він збирається збільшити резерв до 80 тисяч військових, що означатиме наявність резерву в 40-45 тисяч осіб в якості потенційного наступального угруповання, що загрожує Україні. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що військові маневри на території Білорусі йтимуть до 8 липня. У Мінську мають намір мобілізувати 35 тисяч білорусів. Лукашенко продовжує робити вигляд підготовки до військових дій.

читайте такожЯкщо Білорусь нападе на Україну, їй не вдасться реалізувати головну мету Путіна – Жданов"Часовий проміжок, я вважаю, декілька місяців. З одного боку, Лукашенко продовжує свою гру, що "ми готуємося, але ще не готові". До речі, він затіяв такий довгограючий акт зі своєї вистави - розгортання Збройних сил Білорусі та підготовка їх до війни", - зазначив експерт.

За словами Жданов, після того, як пройдуть навчання, знадобиться близько двох місяців, щоб розставити військовий контингент по частинах, озброїти і підготувати цей мобілізаційний резерв до бойового застосування. Що стосується термінів, мова йде про кінець вересня-початок жовтня.

Примітно, незважаючи на демонстративний характер дій Лукашенка, фактично він реально проводить заходи, спрямовані на підготовку своєї армії до війни. Таким чином, відбувається реальне розгортання військ.

"Тобто ми з вами говоримо приблизно про кінець вересня-початок жовтня. Єдине, що тут, на мій погляд, головне, - як би він (Лукашенко) не грався і не петляв, але він реально виконує заходи з підготовки своєї армії до війни, і ми не можемо це ігнорувати і скидати з рахунків. Він реально розгортає армію і може її розпочати готувати", - вважає експерт.

Далі, вважає Жданов, 8 липня Лукашенко вирішуватиме, що робити з мобілізованими особами. Або їх відправлять на полігон і почнуться навчання, або вони поїдуть додому під заяви про завершення маневрів.

читайте такожЛукашенко на низькому старті, або коли Білорусь відкрито вплутається у війну в Україні"Судячи з того, що він знімає техніку з тривалого зберігання, я думаю, що продовжить навчання цього резерву, який вони наберуть, для їх підготовки до війни. Тому, з одного боку, начебто як і вистава триває, а з іншого – виконуються реальні заходи з підготовки армії до війни", - зазначив експерт.

Також він додав, що рівень загрози для України стає вищим, оскільки тепер у Лукашенка з'явиться можливість виставити угруповання близько 40-45 тисяч осіб.

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"Якщо раніше ми казали про 20-25 тисяч військовослужбовців, яких може виставити армія Білорусі за наявних 45 тисячах військовослужбовців взагалі в Збройних силах Білорусі, то сьогодні він хоче розгорнути до 80 тисяч військових. Отже, у нього резерв може збільшитися десь до 40-45 тис., які він може виставити в якості наступального угруповання",-підкреслив Олег Жданов.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій обговорили ризик військової інтервенції Білорусі на територію України. За словами чиновника, влада проведе перевірку готовності в чотирьох областях.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 червня оголосив про те, що Мінськ нібито завдасть удару по Києву зі своєї території у тому випадку, якщо ЗСУ, мовляв, перетнуть кордон з республікою, і нібито цілитимуться в Мозирський нафтопереробний завод. За словами Лукашенка, Білорусь нібито не збирається воювати з Україною, проте проводить підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук зробив заяву, згідно з якою Мінськ не збирається воювати з Україною. Створення нового оперативного командування на українському напрямку він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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