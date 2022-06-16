Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення в Україну з Білорусі - Данілов

Олексій Данилов / УНІАН, ВСУ

Президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача з приводу можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі.

Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі програми Говорить великий Львівна, на засіданні Зеленський доручив провести перевірку готовності в чотирьох областях.

"Що стосується напрямку з Білорусі. Я хочу повідомити, що крім РНБО є ставка верховного Головнокомандувача... вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку усі наші органи, які до цього причетні – що відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани, - сказав Данілов.

За його словами, все це знаходиться на контролі нашого президента, і ставка вчора саме на цей рахунок працювала досить довго. І я вважаю, що досить ефективно.

"В результаті є доручення - зараз буде проходити перевірка в чотирьох областях стану підготовки в разі, якщо будуть проходити повторні виклики для нашої країни", - додав секретар РНБО.

Данілов не уточнив, в яких областях буде проведена перевірка. З Білоруссю межують 5 областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

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Лукашенко зібрався "воювати" за Захід України

Невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко 10 червня заявив, що Мінськ, мовляв, побоюється, що на територію Білорусі можуть зайти війська держав Заходу.

Тому він не виключив нібито участі білоруської армії у війні за Захід України.

"А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати. Це їхня мета - вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України Західної або ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відрубали. Тому що це для нас смерті подібно, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", - підкреслив Лукашенко.

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