РФ перекинула в Білорусь ракети для "С-300" і ЗРГК "Панцир": деталі

РФ перекинула в Білорусь ракети для "з-300" / armenpress.am

Росія перекинула в Білорусь нову партію ракетних установок для ЗРК "С-300 " і один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир". Про це повідомляє Білоруський Гаюн.

Озброєння було перекинуто за допомогою літаків Іл-76МД ВКС РФ, які приземлилися вночі в аеропорту Гомеля.

Повідомляється, що в Білорусь привезли не менше 16 ракет для ЗРК "С-300".

"Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули в аеропорт Гомеля вчора, 21 червня, в районі 23:30. Показово, що коли тягачі проїжджали по вул. Радянській в Гомелі, по всій вулиці цілеспрямовано гасили світло", — йдеться в повідомленні.

Техніка покинула аеропорт і вирушила в напрямку Речиці.

Пізніше вияснитися, що ракети були привезені для ЗРК "С-400". Через Мозир проїхала велика колона техніки, в якій було щонайменше два Урали з ракетами "С-400", 5 пускових установок зі складу "С-400" на шасі МАЗу, ЗРПК "Панцир-С1" на базі КаМАЗ і Кунг.

Повідомляється, що через Мозир було перевезено близько 28 ракет.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорила ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ нібито завдасть удару по Києву.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив, мовляв, "розвитком держави".

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