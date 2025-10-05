Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиці

Що відомо:
- У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи
- Після вибухів у місті зникло світло
- Попередньо, було пошкоджено підстанцію "Луч"
У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті зникло світло. Відео з "прильотом" розлетілося в Мережі.
На кадрах видно, що після ракетного удару в місті зникло світло.
Дивіться відео з моментом удару по Бєлгороду:
За попередніми даними, було уражено підстанцію "Луч". Глава ЦПД при РНБО Андрій Коваленко підтвердив удар по російській енергетиці.
"У Бєлгороді темнувато якось", - написав він.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив блекаут у регіоні. Він терміново скликає засідання уряду області.
"Недобрий вечір, на жаль (а для нас на щастя - Ред.), для Бєлгорода і Бєлгородського району, і зараз поки не розуміємо, для якої ще кількості населених пунктів Бєлгородської області - черговий нічний обстріл. Є пошкодження енергетики", - повідомив губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков.
Удари по Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.
Увечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.
Також 2 жовтня вибухи лунали в Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.
Читайте також:
- Підірвано моторний відсік ракетного корабля РФ: деталі потужного удару спецназу ЗСУ
- Невже інсценував смерть: у РФ переполох, труна Кеосаяна зникла, а могили немає
- Ключовий завод РФ - у вогні: ССО з повстанцями провели операцію на Ленінградщині
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред