Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиці

Ангеліна Підвисоцька
5 жовтня 2025, 23:06
1465
Попередньо, вибухи прогриміли на ТЕЦ "Луч"
страйк у Бєлгороді
У Бєлгороді зникло світло після удару / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

  • У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи
  • Після вибухів у місті зникло світло
  • Попередньо, було пошкоджено підстанцію "Луч"

У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті зникло світло. Відео з "прильотом" розлетілося в Мережі.

На кадрах видно, що після ракетного удару в місті зникло світло.

відео дня

Дивіться відео з моментом удару по Бєлгороду:

страйк у Бєлгороді
У Бєлгороді після удару зникло світло / фото: скріншот

За попередніми даними, було уражено підстанцію "Луч". Глава ЦПД при РНБО Андрій Коваленко підтвердив удар по російській енергетиці.

"У Бєлгороді темнувато якось", - написав він.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив блекаут у регіоні. Він терміново скликає засідання уряду області.

"Недобрий вечір, на жаль (а для нас на щастя - Ред.), для Бєлгорода і Бєлгородського району, і зараз поки не розуміємо, для якої ще кількості населених пунктів Бєлгородської області - черговий нічний обстріл. Є пошкодження енергетики", - повідомив губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков.

Удари по Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Увечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.

Також 2 жовтня вибухи лунали в Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Бєлгород Білгородська область Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиці

Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиці

23:06Світ
Для ударів по НПЗ РФ Україна вже використовує "Фламінго" - The Economist

Для ударів по НПЗ РФ Україна вже використовує "Фламінго" - The Economist

22:22Україна
Китай допомагав Росії бити по Львівщині: ракети і дрони наводились супутниками

Китай допомагав Росії бити по Львівщині: ракети і дрони наводились супутниками

22:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Дівам - серйозні зміни, Ракам - обман

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Дівам - серйозні зміни, Ракам - обман

У Львові прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила дронами та ракетами "Кинджал"

У Львові прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила дронами та ракетами "Кинджал"

Останні новини

23:16

Це не просто "килим": яку насправді пастку приховує опале листя для водіїв

23:06

Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиціВідео

22:22

Для ударів по НПЗ РФ Україна вже використовує "Фламінго" - The Economist

22:06

Китай допомагав Росії бити по Львівщині: ракети і дрони наводились супутниками

21:57

Зимовий сон без шкідників: ефективні методи обробки саду після опадання листяВідео

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
21:08

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

20:42

"Метою не є поразка РФ": Фіцо зробив різку заяву про війну в Україні

20:41

Мовчунка Єва Бушміна засвітилася в Києві - деталі

20:05

Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

Реклама
20:02

Убивство українки у США: в одному зі штатів ухвалили "Закон Ірини"

19:54

Чи дасть Трамп "Томагавки" Україні?Погляд

19:52

"Агресор" вимагає "справедливості" – у РФ обурені рішенням ФІФА щодо Ізраїлю

19:43

Чому батько короля Данила Галицького "був крокодилом": історик розкрив нюансВідео

19:37

Чотири знаки зодіаку, які стають найлінивішими чоловіками

19:26

Китайський гороскоп на завтра 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

18:52

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

18:47

Країна під атакою жорсткої магнітної бурі: на Україну обрушився 5-бальний шторм

18:47

Зеленський дав термінове доручення після удару по енергетиці: деталі

18:01

Атака РФ по Україні: Путін сміється над Заходом, упевнений Зеленський

17:59

Вчені відкрили новий спосіб вимірювання часу - що змінюєтьсяВідео

Реклама
17:42

Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиноюФото

17:36

Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ

17:32

"Взяли регіон в напівкільце": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

17:07

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

16:30

Росія завдала найпотужнішого удару по Львову від початку війниПогляд

16:17

Люди, народжені в ці дати, будуть найвідданішими друзями

15:50

Вважали скарбом і носили як талісман: розкрито секрет скляних кульок із СРСРВідео

15:34

На Вінниччині рибалка спіймав трофейну рибу: "річковий монстр" важить 40 кг

15:14

Чому 6 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

15:12

Загроза блекауту та ризики для опалювального сезону: нові деталі удару РФ

14:42

Росія запустила по Україні понад 500 ракет і дронів - названо основну ціль атаки

14:29

Наречена шокована: подруга відмовилася йти до вівтаря через дивну причину

14:29

Час зробити запаси: в Україні різко подорожчають популярні продукти

14:18

Закричала і відвернулася: вагітна Бех-Романчук дізналася стать первісткаВідео

14:06

Передача Україні ракет Tomahawk - Путін виступив з гучною заявоюВідео

13:50

Осінь підготувала сюрпризи на 6 жовтня: де завтра знадобиться парасолька

13:39

Безробітна Оксана Баюл розпродає майно у США - подробиці

13:23

Під Покровськом ЗСУ перейшли у контратаку: що вдалося відвоювати у ворога

12:59

Забудьте про скребки: геніальний спосіб моментально прибирає жир зі скла духовкиВідео

12:46

"Всі загинули": щемливі подробиці про сімʼю, яку вбила Росія у Львівській області

Реклама
12:21

Путін може відкрити другий фронт у війні - розкрито тривожний сценарій

12:18

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

12:07

Прицільний удар дрона: РФ убила на Донбасі відомого французького журналіста

11:07

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

11:02

Загинула ціла родина з 4 осіб: зʼявилися нові деталі нічного обстрілуФото

10:56

Прорив у переговорах України та РФ: у Туреччині назвали головну умову

10:41

До України повертається тепло: у яких регіонах розігріє до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 жовтня: Водоліям - сумніви, Рибам - казка

10:00

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв

09:59

РФ била по Львівщині ракетами та дронами: є жертви, на місці прильотів пожежіВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти