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Білорусь "втомилася" від мігрантів і може спрямувати їх в Україну – МЗС Польщі

26 листопада 2021, 14:05

Серед мігрантів у Білорусі зростає невдоволення, а режим Лукашенка починає втомлюватися від ситуації, що склалася.

Білорусь може спрямувати мігрантів в Україну / Фото Reuters

Олександр Лукашенко відчуває проблеми з мігрантами на своїй території, тому він може спрямувати міграційний потік в Україну.

Раніше режим Лукашенка спрямовував свої агресивні дії на кордони з низкою інших держав, тому Україна тут може не стати винятком. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач в інтерв’ю "Укрінформу".

"Перші агресивні дії були на литовській і, частково, латвійській ділянках кордону, а зараз це Польща. Звичайно, надалі це можуть бути інші країни, зокрема й Україна", – зазначив Пшидач.

За його словами, серед мігрантів, які досі перебувають на території Білорусі, наростає невдоволення, адже вони не отримали раніше обіцяного.

"Він (Лукашенко, – ред.) пообіцяв їм можливість перетину кордону, взяв від них гроші – адже кожний мігрант платив за таку послугу чималу суму – і при цьому вони й далі залишаються на території Білорусі. Отже, у них зростає розчарування", – наголосив заступник очільника МЗС Польщі.

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читайте такожУкраїна мігрантами не розглядається навіть як транзитна територія – МоскальТакою ситуацією незадоволені і серед білоруських прикордонників, адже на них тиснуть згори, щоб вони перекидали мігрантів через кордон, сказав Пшидач. Він наголосив, що таке напруження "може знайти вихід і на інших кордонах".

Представник польського МЗС сказав, що у зв’язку міграційною кризою у Білорусі і загрозою для інших держав офіційна Варшава постійно перебуває на зв’язку з урядом України, і обидві сторони координують свої дії.

Міграційна криза на кордоні Білорусі і Польщі

Криза з мігрантами на білорусько-польському кордоні почалася вранці, 8 листопада, коли група нелегалів зібралася на кордоні з метою потрапити на територію Польщі.

Мігранти здійснювали кілька спроб штурмом потрапити до Польщі. У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися до Польщі. Частину нелегалів заарештували польські правоохоронці. Після цього ще декілька разів здійснювалися спроби перетнути кордон.

25 листопада Євросоюз заявив, що вже практично зупинив потік нелегальних мігрантів до республіки Білорусь, натовпи біженців суттєво зменшилися. Однак зазначається, що гуманітарна проблема з мігрантами, які опинилися на території білоруської держави, ще не вирішена. Їм слід надати допомогу.

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