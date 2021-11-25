УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Напад не вивів нас з ладу": ЄС оголосив про крок від перемоги в ситуації з мігрантами у Білорусі

25 листопада 2021, 14:20

Євросоюз затвердив нові санкції щодо офіційного Мінська.

мігранти, біженці, Білорусь
Євросоюз має намір надати гуманітарну допомогу мігрантам / Фото Reuters

Європейський Союз вже практично зупинив потік нелегальних мігрантів до республіки Білорусь. Натовпи біженців суттєво зменшилися. Однак гуманітарна проблема з мігрантами, які опинилися на території білоруської держави, ще не вирішена. Їм слід надати допомогу. Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель.

Як повідомляє Голос Америки, у четвер, 25 листопада, він розповів про те, що Брюсселю вдалося домогтися результату і знизити потік мігрантів до Білорусі.читайте такожВступимо до ЄС - вирішимо проблему з мігрантами: Кулеба різко закликав ФРН не давати поради Україні

"Наша єдність і спільні дії принесли результат. Ми практично зупинили потік мігрантів до Білорусі. Натовпи значно зменшені. Цей напад не вивів нас з рівноваги, і ми зберігаємо пильність і дієвість", - зазначив Мішель.

Крім цього, за його словами, представники 27 держав Євросоюзу вже затвердили нові санкції щодо Білорусі. Документ наразі не опублікували.

Також президент Євроради визнав, що гуманітарна проблема з нелегальними мігрантами у Білорусі, як і раніше, не вирішена, незважаючи на надання білоруською владою тимчасового притулку суттевій частини мігрантів через холоди.

Реклама

"Ми повинні домогтися, щоб тим, хто там страждає, була надана допомога", - додав Шарль Мішель і підкреслив, що Білорусь працювала з Іраком щодо організації рейсів з метою повернення додому декількох сотень іракських громадян.

Дивіться відео ТСН - Україна відпрацьовує спецоперацію Полісся проти нелегальних мігрантів

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі

Криза з мігрантами на білорусько-польському кордоні почалася вранці, 8 листопада, коли група нелегалів зібралася на кордоні з метою потрапити на територію Польщі. Вони розділилися на дві колони – перша вирушила на пункт пропуску, друга пішла лісами в обхід КПП.

Далі мігранти спробували штурмом потрапити до Польщі. Нелегали використовували щипці, колоди, лопати та інші підручні засоби. Польські силовики відбили атаку.

Біженці розбили наметовий табір біля кордонів Польщі. Варшава фіксувала сотні спроб прориву через кордон.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися до Польщі. Частину нелегалів заарештували польські правоохоронці.

Через три дні, 13 листопада, 50 мігрантів нелегально потрапили до Польщі в районі Старзина.

21 листопада мігранти знову проривалися до Польщі. Приблизно 150 нелегалів мали намір вирушити до польської держави в районі села Дубичі-Церкевне.

Україна і країни Європи вимагають від Брюсселя врегулювати питання з нелегальними мігрантами і вжити заходів щодо Білорусі. Також вони закликають почати трибунал над Лукашенком.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого звинувачують у провокації кризи з мігрантами, у відповідь висунув звинувачення Польщі і вибухнув планами щодо відповідних дій.

viber
Євросоюз мигранты новини Білорусі
Зараз ви переглядаєте новину «"Напад не вивів нас з ладу": ЄС оголосив про крок від перемоги в ситуації з мігрантами у Білорусі». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ніколи не робіть це з сіллю: біди і хвороби прийдуть в будинокНіколи не робіть це з сіллю: біди і хвороби прийдуть в будинок Маленька квартира - зручні рішення: як зробити незвичайну перегородку у вітальніМаленька квартира - зручні рішення: як зробити незвичайну перегородку у вітальні Прикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в біду Як навести ідеальну чистоту в домі: 10 секретів правильного прибиранняЯк навести ідеальну чистоту в домі: 10 секретів правильного прибирання Ольга Сумська злякала фанатів невдалою пластикоюОльга Сумська злякала фанатів невдалою пластикою
20:12

Астролог назвала найдоленосніші дні для Тельців в грудні 2021

20:07

В Одесі поставили пам'ятник коронавірусу з жіночим статевим органомФотоВідео

20:04

У Байдена відмовляють Путіна від вторгнення в Україну і готують санкції проти РФ - ЗМІВідео

20:02

У жителя Миколаєва за борги по комуналці відібрали машинуВідео

19:47

У Рівненській області пацієнту ампутували ноги через коронавірусВідео

Реклама
19:46

Кулеба готовий провести відверту розмову з Лавровим: названа головна тема

19:23

Як почистити мікрохвильовку в домашніх умовах - прості і дієві способи

19:12

Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір "мажора" на InfinitiВідео

19:07

Гороскоп на завтра 26 листопада 2021: Близнюкам - підступи недругів, Левам - доленосна зустрічВідео

19:03

Союзники України у ФРН готують удар по ПП-2 і планують зірвати запуск труби останньої хвилиниВідео

18:55

Як Росія ременями прив’язує себе до ДонбасуПогляд

18:47

Щоб не спали на землі: як активіст робить ліжка для кішок і собак з автомобільних шин

18:42

"Велике будівництво" Зеленського створює Спецфонд для розвитку авіа та залізничної інфраструктури

18:36

У Києві в житловому будинку пролунав потужний вибух, йшов густий дим

18:31

Вірастюк в образі капітана Америки розповів, ким насправді є нардепиВідео

18:31

Прикмети на 26 листопада: що не можна робити в день Іоанна Златоуста і як не потрапити в бідуВідео

18:23

Топ-3 знака зодіаку, яким Новий рік 2022 принесе запаморочливі зміни в житті

18:01

У США після 20 років досліджень почнуть випробування вакцини проти хвороби АльцгеймераВідео

17:51

Били і морили голодом: 6-річний хлопчик помер страшною смертю через батька і мачухуВідео

17:45

День пам'яті жертв Голодомору 2021: дата, історія та заходи

Реклама
17:42

Пішов з життя радянський актор - зірка фільмів Гардемарини, вперед! і 12 стільців

17:23

Гордон показав момент зйомки "героїчного" фото на дні народження у ШустераВідео

17:07

Як зустрічати рік Тигра за знаком Зодіаку, щоб залучити удачу і надзвичайне везіння з грошима

16:59

Синоптики попередили українців про погодну аномалію на Новий рікВідео

16:53

Артур Логай зізнався, хто з його родни закоханий в його партнерку по Танцях з зірками Анну КарелінуВідео

16:47

5 популярних продуктів, які не можна мити перед приготуванням

16:44

У Ковелі на Волині 73-річна бабуся на скутері протаранила бус

16:35

Росія активно перекидає війська і техніку до окупованого Криму – BloombergВідео

16:24

Для національного авіаперевізника за програмою Зеленського "Велике будівництво" Airbus поставить 22 літаки – ЗМІ

16:22

Хто представить Україну на церемонії Оскар-2022: подробиці, трейлер і коли вийде фільмВідео

16:14

У Зеленського зробили заяву, чи запровадять в Україні воєнний стан через вторгнення військ РФВідео

16:11

В Україні вводять в обіг "новорічні" п'ять гривень: як виглядатиме нова монета

15:57

Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

15:49

У Львові від інсульту раптово помер 18-річний другокурсникВідео

15:44

Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюбВідео

15:44

"Живий Кен" зухвало оголив величезні груди після операції зі зміни статі

15:34

У Луцьку жорстоко побили таксиста і кинули помирати на кладовищіВідео

15:33

Кораблі, ПТРК і боєприпаси: Україна отримала від США потужну військову підтримку для стримування РФВідео

15:06

В "Дії" вже можна отримати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту: інструкція

14:52

Меню на Різдвяний піст 2021-2022: календар харчування по дняхВідео

Реклама
14:47

TAYANNA в костюмі Єви показала палаюче гаряче фото з відпочинку

14:45

У скільки обійдеться новорічний стіл 2022: ціна здивуєВідео

14:23

Львівська область відмовляється покидати "червону" зону

14:20

"Напад не вивів нас з ладу": ЄС оголосив про крок від перемоги в ситуації з мігрантами у БілорусіВідео

13:54

На Рівненщині діти прийшли підтримати дівчинку, яка 2 роки не бачила однокласників через COVID-19Відео

13:43

Україна закупить найефективніші ліки від коронавірусу - ЛяшкоВідео

13:43

Східний гороскоп 2022: кого зі знаків чекає неймовірна удача в рік Тигра

13:21

Безпечна Чорна п'ятниця: як не стати жертвою шахраїв під час покупок в інтернеті

13:19

Брітні Спірс знайшла нове кохання у Харкові

13:16

Військова атака на Україну призведе до удару по Росії: Кулеба зробив різке попередження МосквіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти