"Напад не вивів нас з ладу": ЄС оголосив про крок від перемоги в ситуації з мігрантами у Білорусі

Євросоюз має намір надати гуманітарну допомогу мігрантам / Фото Reuters

Європейський Союз вже практично зупинив потік нелегальних мігрантів до республіки Білорусь. Натовпи біженців суттєво зменшилися. Однак гуманітарна проблема з мігрантами, які опинилися на території білоруської держави, ще не вирішена. Їм слід надати допомогу. Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель.

Як повідомляє Голос Америки, у четвер, 25 листопада, він розповів про те, що Брюсселю вдалося домогтися результату і знизити потік мігрантів до Білорусі.читайте такожВступимо до ЄС - вирішимо проблему з мігрантами: Кулеба різко закликав ФРН не давати поради Україні

"Наша єдність і спільні дії принесли результат. Ми практично зупинили потік мігрантів до Білорусі. Натовпи значно зменшені. Цей напад не вивів нас з рівноваги, і ми зберігаємо пильність і дієвість", - зазначив Мішель.

Крім цього, за його словами, представники 27 держав Євросоюзу вже затвердили нові санкції щодо Білорусі. Документ наразі не опублікували.

Також президент Євроради визнав, що гуманітарна проблема з нелегальними мігрантами у Білорусі, як і раніше, не вирішена, незважаючи на надання білоруською владою тимчасового притулку суттевій частини мігрантів через холоди.

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"Ми повинні домогтися, щоб тим, хто там страждає, була надана допомога", - додав Шарль Мішель і підкреслив, що Білорусь працювала з Іраком щодо організації рейсів з метою повернення додому декількох сотень іракських громадян.

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Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі

Криза з мігрантами на білорусько-польському кордоні почалася вранці, 8 листопада, коли група нелегалів зібралася на кордоні з метою потрапити на територію Польщі. Вони розділилися на дві колони – перша вирушила на пункт пропуску, друга пішла лісами в обхід КПП.

Далі мігранти спробували штурмом потрапити до Польщі. Нелегали використовували щипці, колоди, лопати та інші підручні засоби. Польські силовики відбили атаку.

Біженці розбили наметовий табір біля кордонів Польщі. Варшава фіксувала сотні спроб прориву через кордон.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися до Польщі. Частину нелегалів заарештували польські правоохоронці.

Через три дні, 13 листопада, 50 мігрантів нелегально потрапили до Польщі в районі Старзина.

21 листопада мігранти знову проривалися до Польщі. Приблизно 150 нелегалів мали намір вирушити до польської держави в районі села Дубичі-Церкевне.

Україна і країни Європи вимагають від Брюсселя врегулювати питання з нелегальними мігрантами і вжити заходів щодо Білорусі. Також вони закликають почати трибунал над Лукашенком.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого звинувачують у провокації кризи з мігрантами, у відповідь висунув звинувачення Польщі і вибухнув планами щодо відповідних дій.