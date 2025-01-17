Союзом з Польщею і Білоруссю: політик озвучив сценарій повалення Росії

Україні та союзникам вже зараз потрібно розглядати варіанти створення союзу для стримування агресії РФ у майбутньому.

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Україна наразі не розглядає у перспективі співпрацю з Білоруссю задля боротьби з РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Полк Калиновського

Що сказав Бульба:

Серед білорусів в лавах ЗСУ є ті, що можуть змінити Білорусь

Україні потрібно об'єднуватись з Білоруссю, щоб протистояти Росії

У союзі можна об'єднати також країни Балтії та Польщу

Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну декілька тисяч білорусів приєдналися до лав ЗСУ. Це дало надію, що після перемоги України у війні білоруські військовослужбовці зможуть запустити механізм змін у самій Білорусі.

Певний потенціал для такого розвитку подій справді є. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній військовий офіцер, політик та громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба.

За його словами, попри те, що найчастіше Україна згадує полк Калиновського, насправді в лавах ЗСУ є значно більше білорусів, близько 2 тисяч. Серед них є чимало військових, зокрема польових командирів, які б могли стати рушійною силою для змін, якби було опрацьовано відповідну стратегію.

"На жаль, на даний момент Україна не має політичної волі для роботи на білоруському напрямку. Навіть якщо розглядати сценарій після можливого перемир'я, Білорусь залишається важливою ланкою, яку не можна віддавати Росії. Однак поки що серед представників влади немає готовності запускати серйозний проект, спрямований на зближення з Білоруссю", - зауважив громадський діяч.

Дивіться відео про перспективи майбутнього для Білорусі:

У довгостроковій стратегії Україні та іншим державам потрібно розглядати варіант створення конгломерату країн, які б були здатні протистояти Росії. До нього має ввійти і Білорусь.

"Якщо працювати усвідомлено на розвал Росії, Україна має бути в цьому зацікавлена ​​найбільше, важливо виробити концепцію, яка буде спрямована на об'єднання центрального слов'янства. Адже нас завжди привчали до того, що "є трохи західних і багато-багато східних". Білорусь та Україна могли б стати зоною спільної дифузії або, навпаки, ядром цього об'єднання, до якого приєдналися б і слов'янські території Росії, такі як Псков, Смоленськ, Брянськ, Новгород, Твер", - зауважив Бульба.

Тобто, на думку політика, треба стратегічно працювати над створенням нової концепції співробітництва. Північні сусіди - країни Балтії та Фінляндія могли б стати частиною такого союзу. Таким чином, союз міг би містити країни Балтії, Білорусь, Україну, Польщу, країни колишньої Югославії, Чехію.

Ситуація в Білорусі - останні новини

Нещодавно Главред писав, що на прикордонні з Україною території білоруське командування перекинуло підрозділи Збройних Сил РБ, які у вересні-жовтні 2024 року звідти вивели.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що останнім часом Лукашенко знову посилив риторику погроз щодо України. Міністерство оборони Білорусі кілька разів за останні дні заявляло про розміщення певної кількості військ біля кордонів з Україною

Раніше Сергій Бульба попереджав, що в Білорусі створили близько 14 нових загонів із білоруськими військовими та "вагнерівцями". В лютому їх можуть використати для підтримки російських військ в Курській області.

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Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

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