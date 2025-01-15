Білорусь створила 14 нових загонів: політик сказав, куди їх відправлять в лютому

Незважаючи на заяви Росії про відсутність потреби в білоруських військах, присутність північнокорейських військ свідчить про інше, зазначив Сергій Бульба.

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Білорусь готує "другий ешелон" для Росії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РБ, скріншот

Ключові тези Бульби:

У Білорусі створено близько 14 нових загонів

В лютому ці загони можуть відправити для допомоги РФ в Курській області

Військові підрозділи можуть діяти як другий ешелон

В Білорусі створили близько 14 нових загонів із білоруськими військовими та "вагнерівцями". В лютому їх можуть використати для підтримки російських військ в Курській області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба.

Згідно з інформацією, що надійшла з оточення спецбригади 32-14 (міліцейський спецназ), заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Карпенков створює свої загони на базі організації ветеранів спецпризначення внутрішніх військ. Наразі вже сформовано близько 14 таких загонів по всій країні, до яких інтегровані залишки "вагнерівців", що перебувають у Білорусі.

"В оточенні цих загонів і воїнів спецпризначенців обговорюється питання того, що, можливо, в лютому ці загони, разом із білоруськими ССО Міністерства оборони (незважаючи на приналежність до МВС, вони є "штурмовиками"), можуть бути використані для підтримки Росії в Курській області. Вони можуть діяти як другий ешелон, не безпосередньо на лінії зіткнення, а для відкатки і допомоги", - вважає Бульба.

За його словами, хоча Росія неодноразово заявляла, що їй не потрібна допомога білоруських військ, наявність північнокорейських військових у РФ показує, що "у РФ все не так "красиво".

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Бульби Главреду про вибори у Білорусі:

Білорусь і війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Володимиру Зеленському дали команду втягнути Білорусь у війну. Він стверджує, що "недоброзичливці" за кордоном намагаються втягнути країну у війну, але сам Лукашенко вважає, що Білорусь не витримає такої участі.

Також з 8 січня в Білорусі під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету проходять військові навчання біля українського кордону. Навчання завершаться 31 січня, через тиждень після президентських виборів 26 січня.

Як повідомляв Главред, білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил РБ на прикордоння з Україною, після їх виведення у вересні-жовтні 2024 року. За даними "Беларускі Гаюн", перекинуто близько 1500 осіб.

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Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

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