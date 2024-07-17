Білорусь - маленький васал: аналітик розкрив мотив співпраці Китаю з Мінськом

Пекін використовує Мінськ для власної вигоди, не бачачи в ньому рівноправного партнера, розповів Іван Ступак.

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Пекін використовує Мінськ для власної вигоди / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Білорусь для Китаю є лише символічним трофеєм. Пекін співпрацює з Мінськом, але розглядає його як свого маленького васала, на якого можна натиснути і щось продати. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України в період із 2004 до 2015 років Іван Ступак.

"Китай міг би продавати в Білорусі свої машини та інші товари. Але що республіка може купувати? Згідно з даними на 2023 рік, її економіка на 70% залежала від Російської Федерації", - зазначив експерт.

За його словами, великі обсяги збуту не обговорюються, оскільки населення Білорусі становить лише близько 9 мільйонів осіб.

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"Просування економічних планів на території Білорусі має вигляд глухого кута - дорогу до Європи не побудуєш. Усі бояться Білорусі як вогню, ті ж поляки будують паркани на кордоні і намагаються в прикордонні зробити сіру зону", - додав Ступак.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Участь Білорусі та КНР у війні проти України - що відомо

Нагадаємо, представник Головного розвідувального управління Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував ситуацію щодо можливих загроз з боку Білорусі. Він сказав, що українська розвідка уважно відстежує ситуацію навколо спільних "антитерористичних" навчань Китаю та Білорусі на території РБ.

Як повідомляв Главред, Китай здатний відкрити кілька фронтів. Пекін може почати поставки сучасної зброї в РФ, не виключає Наталія Глоба.

Крім того, Білорусь 21 червня розпочала раптову перевірку готовності військових частин до виконання завдань із призначення. Перевірка торкнулася підрозділів оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

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