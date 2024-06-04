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Пекін може піти на ескалацію: Китай здатен відкрити кілька фронтів – прогноз

Олексій Тесля
4 червня 2024, 11:58
209
Пекін може почати постачання сучасної зброї в РФ, не виключає Наталія Глоба.
Пекін може піти на ескалацію: Китай здатен відкрити кілька фронтів – прогноз
/ Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

У країни-агресора РФ не залишилося інших способів ескалації окрім ядерної погрози, заявила заявила заявила системний аналітик Наталія Глоба.

"Але хто взагалі керує цим протистоянням між тоталітарною "віссю зла" і західною цивілізацією? Можливо, це Китай. І саме те, як відреагує Китай - це головне", - підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, якщо Пекін прийме ескалацію і вирішить для себе, що настав його час вступити у війну, то він може почати або постачання сучасної зброї до Росії, або активувати зброю в космосі, щоб знищити супутники НАТО, або здійснити атаку на Тайвань і в такий спосіб відволікти Сполучені Штати на його захист і відкрити другий фронт.

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"Ще один варіант - змусити свій проксі, Північну Корею, почати війну з Південною Кореєю, і тоді Сполучені Штати як гарант безпеки будуть змушені відправити туди війська. Або ж спровокувати новий напад Ірану на Ізраїль. Тобто завдання Китаю - зробити кілька фронтів для США", - не виключила вона.

При цьому аналітик прогнозує, що в разі введення військ союзників в Україну, Кремль з високою часткою ймовірності намагатиметься заморозити війну, але не виходити з неї.

"Він буде йти на переговори, якісь поступки - на що завгодно, тому що програвати він не хоче", - додала Глоба.

Імовірність відправки військ в Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що в Україну прибудуть французькі військові інструктори. Однак у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про направлення французьких інструкторів для навчання військових України. "У Міністерстві збройних сил не назвали точної дати і не підтвердили цю інформацію", - зазначається в повідомленні.

Раніше Еммануель Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити до Одеси.

Як повідомлялося раніше, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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війна Росії та України Наталія Глоба
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