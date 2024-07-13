Білорусь готує операції на кордоні з Україною: у ГУР оцінили загрози

Українська розвідка уважно відстежує ситуацію, підкреслив Андрій Юсов.

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Андрій Юсов прокоментував погрози з Білорусі / колаж Главред, фото УНІАН

Представник Головного розвідувального управління Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував ситуацію щодо можливих загроз з боку Білорусі.

Як наголосив він у коментарі "Українській правді", українська розвідка уважно відстежує ситуацію навколо спільних "антитерористичних" навчань Китаю та Білорусі на території РБ.

Водночас представник української військової розвідки констатував, що додаткових загроз і провокацій наразі немає.

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"За останніми даними, жодних додаткових загроз з боку Білорусі поки що немає. Зокрема, йдеться про дійсно планові навчання. Утім, російська дезінформація традиційно може спробувати використати будь-які приводи для посилення своїх позицій", - уточнив він.

Юсов додав, що Сили безпеки і оборони України уважно слідкують за ситуацією на цьому напрямку та контролюють її.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Що відомо про погрози з Білорусі

Раніше Центр національного опору заявив, що отримав інформацію про те, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором у прикордонній зоні з Україною.

Раніше в Білорусі заявили про те, що Україна нібито стягує війська і військову техніку до кордону з Білоруссю і "готує проникнення диверсантів".

Як уточнив керівник Центру протидії інформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко, інформація про нібито напад України на Білорусь не відповідає дійсності.

У Держприкордонслужбі України потролили Білорусь за вигадки про напад ЗСУ. Прикордонники згадали знамениту фразу Лукашенка, який показував на карті "звідки готується напад".

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