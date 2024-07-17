Яка реальна мета військових навчань Китаю та Білорусі: Ступак вразив здогадкою

Ступак наголошує, що у проведенні китайсько-білоруських навчань зацікавлена насамперед Білорусь.

https://glavred.net/world/kakova-realnaya-cel-voennyh-ucheniy-kitaya-i-belarusi-stupak-porazil-dogadkoy-10581212.html Посилання скопійоване

Яка реальна мета військових навчань Китаю та Білорусі / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Китай і Білорусь проводять військові навчання біля кордонів Польщі. У Мінську ці маневри назвали "антитерористичним тренуванням" спільного китайсько-білоруського угруповання, а в Пекіні заявили, що захід не спрямований проти будь-яких держав. В інтерв'ю Главреду військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України в період з 2004 по 2015 рік Іван Ступак розповів, яка реальна мета цих навчань.

За його словами, Білорусь переслідує дві мети: провести тренування своїх військ спільно з таким солідним партнером, як Китай, і налагодити відносини з Пекіном.

"Лукашенко всіляко вигинається в дугу, підстрибує і присідає, оскільки для нього дуже важливо бути поряд із Китаєм. Думаю, що саме Лукашенко став ініціатором відправки китайських військ до Білорусі для проведення цих тренувань. У такий спосіб Лукашенко намагається показати, що з ним, мовляв, дружить цілий Китай, і він не вигнанець", - каже аналітик. відео дня

Ступак наголошує, що у проведенні китайсько-білоруських навчань зацікавлена насамперед Білорусь.

"Лукашенко дуже комплексує через низький рівень боєздатності своїх сил безпеки, зокрема спецназу та армії. Адже тренування того ж білоруського спецназу, які включають розбивання головою шиферу, стрибки через палаючі кільця та інші дивні дії, виглядають смішно. Можливо, років 10 тому це було б вражаюче, але зараз, коли триває війна, під час якої українська і, на жаль, російська армії показують, як вони вміють воювати, дії білорусів виглядають безглуздо", - підкреслює він.

Крім того, наголошує військовий аналітик, у Білорусі спостерігають, як українці та росіяни отримують військовий досвід, поляки тренуються і закупили на 15 млрд доларів техніку та амуніцію, а країни Балтії будують довготривалі вогневі точки вартістю в 60 млн євро.

"Мінськ це напружує. Особливо в ситуації, коли останній більш-менш серйозний військовий досвід у білорусів був за часів Афганської кампанії. А справжній досвід ведення бойових дій - і зовсім за часів Другої світової війни. Більше ніякого військового досвіду в армії Білорусі немає, тому Лукашенко так комплексує. Для тренувань своєї армії білоруський диктатор ще минулого року виписав собі з Росії близько 10 тисяч вагнерівців, а тепер ось проводить навчання з Китаєм", - підсумував Іван Ступак.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Участь Білорусі у війні проти України - що відомо

Нагадаємо, представник Головного розвідувального управління Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував ситуацію щодо можливих загроз з боку Білорусі. Він сказав, що українська розвідка уважно відстежує ситуацію навколо спільних "антитерористичних" навчань Китаю та Білорусі на території РБ.

ЦНС повідомляв, що Білоруські силові відомства, щоб показати Китаю свою "силу", можуть готувати провокації під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.

Крім того, Білорусь 21 червня розпочала раптову перевірку готовності військових частин до виконання завдань із призначення. Перевірка торкнулася підрозділів оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред