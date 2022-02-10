У Білому домі не планують масову евакуацію американців з України - The Hill

У Байдена не готують масову евакуацію американських громадян з України / Фото Reuters

У Білому домі заявили, що не планують масову евакуацію американських громадян з України на випадок російського вторгнення.

"Ми постійно оцінюємо ситуацію та плануємо низку надзвичайних ситуацій, як ми завжди робимо, але, щоби було зрозуміло, ми не плануємо масову евакуацію американських громадян з України", - пише The Hill з посиланням на неназваного американського чиновника.

При цьому співрозмовник видання зазначив, що американцям в Україні було б розумно залишити країну.

Також він прокоментував інформацію про те, що евакуація планувалася нібито за участю американських військових на східному фланзі НАТО.

"Це багатофункціональні сили, підготовлені й оснащені для різних місій для стримування агресії та заспокоєння союзників по НАТО", - сказав чиновник Білого дому.

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Як повідомляв Главред, днями видання BuzzFeed написало про те, що в разі вторгнення Росії в Україну посольство США в Києві може переїхати в один із західних регіонів країни. Остаточне рішення ще не ухвалено, але переговори нібито ведуться.

Евакуація дипломатів з Києва

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їхній виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Держдепартаменту США про евакуацію співробітників американського посольства в Києві. У МЗС назвали його"передчасним".

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що ситуація виглядає як прояв надмірної обережності. За його словами, "фактично кардинальних змін у безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося".

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