"Хлопець з ядерною зброєю та без друзів": ЗМІ дізналися, що Байден говорить про Путіна не на публіці

ЗМІ з'ясували, що Байден говорить про своїх колег з інших країн / Фото Reuters

Президент США Джо Байден в неофіційних розмовах висловлює думку про своїх колег-політиків з інших країн в контексті ситуації навколо можливого вторгнення РФ в Україну.

Зокрема, господаря Кремля Володимира Путіна Байден назвав "хлопцем з ядерною зброєю та без друзів". Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

Зазначається, що Байден в жартівливій формі говорив і про лідерів інших країн.

За даними співрозмовника, Байден називав поведінку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "галасливою". А про канцлера Німеччини Олафа Шольца президент США говорив, що той не є Ангелою Меркель.

Що стосується президента Франції Еммануеля Макрона, то Байден нібито говорив, що той хоче бути схожим на Шарля де Голля (перший президент і символ французького опору в роки Другої світової війни).

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Як відомо, на тлі загрози вторгнення Росії в Україну міжнародні лідери активно проводять переговори. Зокрема, 7 лютого в Москві відбулися переговори президентів Франції та Росії - Еммануеля Макрона і Володимира Путіна. Наступного дня французький лідер вирушив до Києва на зустріч з президентом Зеленським.

Зазначимо, Макрон назвав президента України Володимира Зеленського холоднокровним в контексті того, як він тримається в умовах стягування Росією своїх військ до українського кордону.

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