"Хлопець з ядерною зброєю та без друзів": ЗМІ дізналися, що Байден говорить про Путіна не на публіці

Джо Байден нібито не проти дати оцінку і пожартувати над деякими зі своїх колег, які брали участь у координації відповіді на російську агресію проти України.
Президент США Джо Байден в неофіційних розмовах висловлює думку про своїх колег-політиків з інших країн в контексті ситуації навколо можливого вторгнення РФ в Україну.
Зокрема, господаря Кремля Володимира Путіна Байден назвав "хлопцем з ядерною зброєю та без друзів". Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.
Зазначається, що Байден в жартівливій формі говорив і про лідерів інших країн.
За даними співрозмовника, Байден називав поведінку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "галасливою". А про канцлера Німеччини Олафа Шольца президент США говорив, що той не є Ангелою Меркель.
Що стосується президента Франції Еммануеля Макрона, то Байден нібито говорив, що той хоче бути схожим на Шарля де Голля (перший президент і символ французького опору в роки Другої світової війни).
Як відомо, на тлі загрози вторгнення Росії в Україну міжнародні лідери активно проводять переговори. Зокрема, 7 лютого в Москві відбулися переговори президентів Франції та Росії - Еммануеля Макрона і Володимира Путіна. Наступного дня французький лідер вирушив до Києва на зустріч з президентом Зеленським.
Зазначимо, Макрон назвав президента України Володимира Зеленського холоднокровним в контексті того, як він тримається в умовах стягування Росією своїх військ до українського кордону.
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