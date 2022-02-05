Росія незабаром буде повністю готова почати вторгнення в Україну - New York Times / Reuters

Російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Таку інформацію оприлюднило видання New York Times. Посилаючись на джерело в керівництві української армії, видання повідомляє, що особливе занепокоєння викликає ситуація в окупованому Криму. Повідомляється, що в останні два тижні на півострів було перекинуто понад 10 тисяч військових, включаючи командування.

У статті йдеться, що разом з силами, які зосереджені на кордоні і в ОРДЛО, Росія незабаром буде повністю готова почати вторгнення. Також публікуються нові знімки, які показують скупчення військ у Криму.

Зазначається, що вздовж усього російсько-українського кордону йдуть приготування до війни. Тут вже зосереджені мобільні госпіталі, засоби зв'язку та електроніка для створення перешкод у зв'язку української армії.

Раніше з'явилося більше свідчень нарощування російської військової техніки навколо кордонів України. Зокрема, нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ в Білорусі, анексованому Криму і на заході Росії.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що у Росії є план "блискавичної війни на території України". Такий вислів він озвучив на підставі даних розвідки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що посилення співпраці України з міжнародними партнерами свідчить про програші позиції Росії, спрямованої на залякування.

Американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення про вторгненні Росії в Україну. Новина з гучним заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Росія вторглася в Україну") вийшла о 23:00 за київським часом. Незабаром це повідомлення у виданні видалили й опублікували заяву з вибаченнями.

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