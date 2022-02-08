Посольство США може переїхати з Києва на Захід України - BuzzFeed

Посольство США може переїхати з Києва / УНІАН

У разі вторгнення Росії в Україну посольство США в Києві може переїхати в один із західних регіонів країни. Остаточне рішення ще не ухвалили, але переговори ведуться.

Про це з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів, пише BuzzFeed.

"Посольство США в Києві придивляється до Західної України, розробляючи плани на випадок можливого нападу Росії. За словами джерела, знайомого з ходом переговорів, поки посольство не ухвалило жодних рішень з цього питання, активно обговорюється переїзд кудись на Захід Україну", - повідомляє видання.

При цьому в Держдепі США у відповідь на запит журналістів заявили, що "на даний момент повідомити нічого". Там зазначили, що посольство США в Києві продовжує надавати більшість консульських послуг.

Зазначається також, що за кілька годин президент США Джо Байден на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шульцем закликав громадян США негайно залишити Україну.

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"Я думаю, було б розумно залишити країну. Я не кажу про наш дипломатичний корпус. Я говорю про американців там. Я не хочу, щоби вони потрапили під перехресний вогонь", - сказав Байден.

Евакуація дипломатів з Києва

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їхній виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Держдепартаменту США про евакуацію співробітників американського посольства в Києві. У МЗС назвали його "передчасним".

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що ситуація виглядає як прояв надмірної обережності. За його словами, "фактично кардинальних змін у безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося".

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