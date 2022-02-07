Якщо РФ вторгнеться в Україну, Північний потік-2 ніколи не запустять - помічник Байдена

Джейк Салліван / Reuters

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що скандальний російський газопровід Північний потік-2 не працюватиме ще кілька місяців.

"Газ по ньому (СП-2, - ред.) зараз не йде і не йтиме кілька місяців. Це, зокрема, завдяки дипломатії Сполучених Штатів", - заявив Салліван в інтерв'ю FoxNews.

"Північний потік-2 - це важіль для нас, а не для (президента РФ, - ред.) Володимира Путіна. Ви сказали про зупинку Північного потоку-2, але він так і не був запущений", - зазначив він.

Салліван додав, що якщо відбудеться гіпотетичне вторгнення Росії в Україну, то Північний потік-2 ніколи не буде введений в експлуатацію.

Як відомо, трубопровід Північний потік-2 був добудований у вересні 2021 року. Для запуску газопроводу компанії Nord Stream 2 AG потрібно отримати реєстрацію в якості незалежного транспортного оператора.

Німецький посол в США Емілі Хабер заявила, що Росія змушена буде заплатити ціну, якщо піде на військове вторгнення в Україну або буде використовувати газ в якості політичної зброї проти Європи. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава МЗС Анналена Бербок будуть готові розглянути будь-які санкції щодо Москви, включаючи обмеження щодо Північного потоку-2.

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