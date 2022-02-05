Блокада міст і концентраційні табори: Bild опублікувало поетапний план вторгнення РФ в Україну

Путін планує встановити в Україні маріонетковий режим / Фото Reuters

Німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Зазначається, що план російського вторгнення в Україну Bild отримало від служби іноземної розвідки. Реалізація мети запланована у кілька етапів, пише видання.

Перший етап можливого вторгнення РФ - здача міст

Після знищення українських збройних сил у польових умовах російська армія планує взяти в блокаду великі міста країни. Згодом там будуть активізовані вже завезені агентурні осередки і лояльні Путіну політики. Крім того, в міста проникнуть "агенти спецслужб". Перед ними стоятиме завдання "встановити в містах проросійське керівництво", яке потім "домовилося б про капітуляцію і передачу " російським окупантам.

Надалі російським спецслужбам належить "захопити стратегічні об'єкти, усунути загрози, завербувати бажаючих співпрацювати і встановити нове керівництво в захоплених містах".

Згідно зі звітом розвідки, ця практика буде використовуватися в ключових містах країны, доки всі мегаполіси України "мирним шляхом" не перейдуть під контроль Росії.

Реклама

Другий етап російського вторгнення - скликання "народної ради"

Після того, як всі великі міста країни капітулюють і опиняться під контролем Росії, Кремль планує створити фіктивний парламент, так звану "народну раду". Її представники будуть "відібрані російськими спецслужбами".

Вона повинна замінити справжній парламент - Верховну Раду, а потім оголосити його недійсним.

З "народної ради" виникне "резервний уряд", який керуватиме країною в повній залежності від Росії. На думку спецслужб, ці "бюрократичні маневри" додадуть перевороту російських окупантів "видимість демократії та права".

Такі дії супроводжуватимуться масованими пропагандистськими зусиллями російських ЗМІ в Україні та на Заході. Проросійські "експерти" і політики будуть виправдовувати вторгнення Росії та захоплення України, а кампанія брехні сформулює передбачувані причини війни і подальшої "русифікації".

читайте такожBloomberg помилково оголосив про вторгнення Росії в УкраїнуЯк пише видання, у нового маріонеткового уряду буде лише одне завдання - зломити опір мільйонів українців російській окупації. Українських активістів планують відправити до концентраційних таборів. Списки вже нібито складаються.

У секретному звіті сказано буквально: "Завданням цього органу ("народної ради", - ред.) буде оголосити надзвичайний стан і реалізувати план Росії зі створення таборів, в які будуть відсортовані ті українці, які проявлять незговірливість".

Решта населення буде пригноблена і тероризована масовим використанням російських і нещодавно створених проросійських спецслужб, доки опір окупантам не буде зломлено.

"Для Росії успіх всієї кампанії залежить від контролю над завойованими територіями, забезпечення справжньої капітуляції українського народу і отримання визнання і легітимності від новоствореної влади", - зазначає спецслужба.

Мета РФ - створити "союзну державу"

Згідно з даними Bild, президент РФ Володимир Путін поставив перед ФСБ завдання "вербувати українських політиків і усувати супротивників Кремля".

"Російська Федеральна служба безпеки ФСБ тісно співпрацює з урядом Росії над планом вторгнення і наразі готує проросійські групи для розгортання в Україні", - йдеться у повідомленні.

Перед новоствореною "поліцейською державою" в Україні буде поставлено завдання "створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму про приєднання до Росії".

Таким чином, метою Путіна є "союзна держава", що складається з сьогоднішніх України, Білорусі та Росії з місцевими маріонетковими режимами, заснованими на радянській моделі, і центральним управлінням з Москви.

Спецслужби, які надали інформацію Bild, називають "повномасштабне вторгнення в даний час найвірогіднішим сценарієм".

Коли почнеться вторгнення Росії в Україну

За даними спецслужби, РФ атакує Україну "в лютому, але не пізніше березня", "якщо Путін не передумає".

На запитання Bild в російському посольстві заявили, що сценарій вторгнення і путчу являє собою "дивну суміш домислів і чуток", яку "посольство принципово не коментує".

Як повідомляв Главред, 3 лютого Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на сьогоднішній день уздовж державного кордону зосереджено велику кількість російської військової техніки та особового складу, але загрози військового вторгнення Росії в Україну немає.

Раніше повідомлялося, що нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ у Білорусі, анексованому Криму та на заході Росії.

Угруповання російських військ біля кордонів України, зокрема в Білорусі, продовжує зміцнюватися. Це, як стверджує американська корпорація Maxar, випливає зі зроблених нею в останню декаду січня супутникових знімків, на яких відображені місця зосередження російських військових. Як йдеться в повідомленні компанії, розгортання російських військ "відображає підвищений рівень активності й готовності".

Читайте також: