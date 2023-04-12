У ЗСУ є всі можливості, щоб домогтися успіху в контрнаступі - глава Пентагону

Збройні Сили України в достатній мірі готові до продовження наступальних дій та операцій, вважає Ллойд Остін.

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Ллойд Остін вважає, що ЗСУ можуть домогтися успіху в контрнаступі / 93-тя ОМБр Холодний Яр, ua.depositphotos.com

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна має всі можливості, щоб домогтися успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

"У них (ЗСУ, – ред.) є всі необхідні можливості, щоб домогтися успіху. Ми навчили, підготували величезну кількість особового складу і надали велику кількість платформ. Я думаю, що вони (Збройні Сили України, – ред.) в достатній мірі готові до продовження (наступальних, - ред.) дій та операцій", - сказав Остін під час пресконференції.

Глава американського Міноборони додав, що США і союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу, щоб обороноздатність України залишалася на високому рівні.

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"Я впевнений, що керівництво України буде продовжувати боротися з противником. У них є план, але лише президент Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів", - додав Остін.

Також він заявив, що Штати дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів. У Пентагоні з цього приводу проводяться щоденні наради.

"Я не можу зараз багато чого розповісти, поки йде розслідування Міністерства юстиції, але ми ставимося до цього витоку дуже серйозно. Ми продовжимо розслідування та обшукаємо буквально все, поки не знайдемо джерело витоку і не визначимо його масштаби. Ми проводимо щоденні наради в Пентагоні, пов'язані з даним інцидентом", - сказав Остін.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Джерела видання вказують, що зарано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США і НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їхня достовірність досі не підтверджена.

Контрнаступ ЗСУ

Американська розвідка вважає, що український контрнаступ може не досягти всіх цілей, поставлених Києвом, через проблеми з накопиченням військ, боєприпасів і техніки. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на один із секретних військових документів США, які потрапили в мережу в результаті "витоку".

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватимуть рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

"Всі наші друзі й партнери чітко розуміють, що для того, щоб йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на всі сто і навіть більше відсотків", – сказав глава уряду.

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