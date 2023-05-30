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Байден про передачу ракет ATACMS Україні: "Питання все ще у грі"

Анна Ярославська
30 травня 2023, 10:36 оновлено 30 травня, 10:41
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Президент США Джо Байден заявив, що потрібно продовжувати надавати Україні все необхідне, щоби захиститися від агресії РФ.
Байден про передачу ракет ATACMS Україні: 'Питання все ще у грі'
Джо Байден прокоментував питання надання ATACMS Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді. Про це повідомляє CBS News.

Коментуючи посилення повітряних атак країни-агресора РФ на Київ, глава Білого дому зазначив, що це "не є несподіванкою".

"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне", – сказав президент США.

відео дня

На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "все ще у грі", маючи на увазі, що питання продовжує розглядатися.

Дивіться відео про те, що Байден сказав про надання Україні ракет ATACMS:

скріншот

Як повідомляв Главред, низка конгресменів від Республіканської партії виступає за якнайшвидше надання Україні зброї, необхідної Силам оборони для успішного контрнаступу. Таку ж позицію підтримують і багато демократів. Частина американських законодавців вважає, що адміністрація президента США Джо Байдена повинна передати Україні винищувачі F-16 і далекобійну зброю. Вдночас ведуться дискусії про те, який з цих видів зброї зараз є першочерговим для Києва.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Ракети ATACMS для України

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив: щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. За його словами, це стосується постачання ATACMS та іншої подібної зброї.

Глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявляв, що Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, зокрема і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. За його словами, за допомогою такої зброї Збройні Сили України могли б завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.

У квітні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

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