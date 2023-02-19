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Топ-генерал НАТО підтримав надання Україні F-16 та ATACMS - Politico

19 лютого 2023, 10:38
Генерал Крістофер Каволі вважає, що США та їхні союзники повинні надіслати Україні найсучасніше озброєння, яке можливо передати.
Крістофер Каволі, F-16
Крістофер Каволі підтримав передачу Україні винищувачів F-16 / Фото Вікіпедія

Головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі підтримав надання Україні винищувачів F-16 і ракет великого радіусу дії. Про це Каволі сказав під час закритого брифінгу для американських законодавців у п'ятницю, пише видання Politico з посиланням на джерела.

У закритому брифінгу брали участь понад 10 членів Палати представників і Сенату США. Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні перемогти у війні з Росією, він відповів: "Так".

Американський генерал сказав, що США та їхні союзники повинні надіслати Україні найсучасніше озброєння, яке можливо передати. Йдеться про сучасні літаки, безпілотники та ракети з дальністю польоту понад 100 кілометрів, такі як ATACMS.

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Як розповів один зі співрозмовників Politico, Каволі вважає, що сучасна зброя потрібна Києву для "посилення бою в глибині (фронту)". Також вона дозволить Україні "просунутися далі" до позицій РФ на українському кордоні.

"Слова Каволі йдуть далі, ніж попередні публічні коментарі чиновників, які заявляли, що не виключають відправку винищувачів в майбутньому, але вважають, що нагальнішою потребою є протиповітряна оборона", - зазначає Politico.

Хто такий Крістофер Каволі

Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія.

Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.

Поставка літаків Україні

Україна офіційно відправила Нідерландам запит на передачу винищувачів F-16. Однак для передачі бойових літаків знадобиться дозвіл від США. Літаки не можна передати одразу, потрібно провести консультації з американцями та іншими союзниками, заявила нідерландський міністр оборони Кайса Олленгрен.

7 лютого президент США Джо Байден сказав, що Штати поки не готові постачати Києву винищувачі F-16. За словами глави Білого дому, це військова допомога іншого рівня. При цьому у Вашингтоні заявляли, що не перешкоджатимуть передачі винищувачів Україні іншими країнами.

8 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Британський прем'єр допустив передачу Україні винищувачів. Він зазначив, що в контексті такої ситуації Лондон навчатиме українських пілотів керувати бойовими літаками стандартів НАТО.

14 лютого стало відомо, що США не виключають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну при затягуванні війни або ж дати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16, що знаходяться на озброєнні у інших країн.

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