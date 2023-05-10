США не будуть наслідувати Британію та не дадуть Україні далекобійні ракети - Politico

Лондон збирається відправити Україні ракети дальністю 300 км. Це та сама дальність, що і у ракетної системи ATACMS, яку Вашингтон відмовився передати Києву.

https://glavred.net/world/ssha-ne-budut-podrazhat-britanii-i-ne-dadut-ukraine-dalnoboynye-rakety-politico-10469125.html Посилання скопійоване

США не дадуть Україні далекобійні ракети ATACMS - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Адміністрація президента США Джо Байдена не планує наслідувати приклад Великої Британії та відправляти в Україну ракети дальнього радіусу дії. США вважають цю проблему розв‘язаною завдяки запланованій поставці з Британії, пише Politico.

Видання зазначає, що Лондон збирається відправити Україні ракети з дальністю 300 км. Це та сама дальність, що і у армійської тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS, яку Вашингтон відмовився передати Києву. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відмовився коментувати терміни і масштаб майбутніх зобов'язань під час пресконференції у вівторок разом з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

"Але можливість того, що британські ракети попрямують в Україну, змусила команду президента Джо Байдена зітхнути з полегшенням. Вони сподіваються, що це змусить замовкнути критиків, які хочуть, щоб США відправили ATACMS, оскільки Україна може незабаром отримати можливість дальнього радіусу дії з Лондона", - пишуть журналісти.

відео дня

Politico цитує американського чиновника, який сказав, що "наша політика щодо ATACMS не змінилася". Натомість він заявив, що США продовжуватимуть надавати Україні комплекси Patriot, боєприпаси та бронетехніку.

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post повідомило, що Велика Британія ймовірно готова надати Києву боєприпаси, здатні завдавати ударів дальністю до 300 кілометрів. Британський чиновник відмовився підтвердити WP терміни поставки, тип або кількість майбутнього озброєння. За його словами, остаточне рішення не ухвалено.

Ракети ATACMS для України

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив: щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. За його сллвам, це стосується постачання ATACMS і іншої подібної зброї.

Глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявляв, що Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, зокрема і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. За його словами, за допомогою такої зброї Збройні Сили України могли б завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.

У квітні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

Інші новини: