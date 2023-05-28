У Конгресі США намагаються прискорити постачання Україні "зброї для перемоги"

Головною метою допомоги Україні має стати перемога, а не оборона. Саме від цього слід відштовхуватися, надаючи будь-яку допомогу Києву.

https://glavred.net/world/v-kongresse-ssha-pytayutsya-uskorit-postavki-ukraine-oruzhiya-dlya-pobedy-10473616.html Посилання скопійоване

Далекобійна артилерія важливіша за F-16, вважають деякі конгресмени / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Низка конгресменів від Республіканської партії виступає за якнайшвидше надання Україні зброї, необхідної Силам оборони для успішного контрнаступу. Таку ж позицію підтримують і багато демократів. Частина американських законодавців вважає, що адміністрація президента США Джо Байдена повинна передати Україні винищувачі F-16 та далекобійну зброю. Водночас ведуться дискусії про те, який з цих видів зброї зараз є першочерговим для Києва, пише Голос Америки.

Видання нагадує, що під час 49-го саміту Великої сімки (G7) в японській Хіросімі Байден повідомив, що планується почати тренування українських пілотів, а пізніше передати Україні винищувачі F-16.

При цьому конгресмен-республіканець від штату Техас Кіт Селф вважає, що на цьому етапі війни далекобійні ракети потрібні Україні більше за винищувачі.

відео дня

"Далекобійна артилерія важливіша за F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку або другого. Ці ракети випускаються з установок HIMARS, які в українців і так вже є. Тому я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16", - сказав він.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Водночас конгресвумен Демократичної партії від штату Пенсільванія Мадлен Дін вважає, що Україні потрібно надати все необхідне і якомога швидше, але за умови невторгнення на територію Росії.

"Я дуже задоволена рішенням адміністрації щодо підготовки українських сил оперувати винищувачами F-16. Моя особиста вимога до адміністрації - це більше, більше і ще раз більше. Найбільше, що може бути потрібно. Щоб ми були впевнені, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, ніж пізніше. Щоб ми могли врятувати життя, врятувати їхню власність, врятувати культуру і все те цінне, що являє собою Україна", - вважає Мадлен Дін.

Вона додала, що її дуже хвилює "повільний процес надання належного озброєння для України з боку адміністрації Байдена".

Конгресвумен-республіканка від шатату Міссурі Енн Вагнер також вважає, що адміністрація Байдена надає допомогу Києву недостатньо швидко. Крім того, за її словами, країни НАТО повинні брати активну участь у допомозі Україні та в цілому в забезпеченні Альянсу.

"Спроби отримати винищувачі F-16-це надзвичайно важливо, але весь цей час мене більше хвилює повільний процес надання належного озброєння для України з боку адміністрації Байдена. Конгрес виділив на це кошти багато місяців тому. Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу і жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також всі члени НАТО повинні підтримати українців всім необхідним і якомога швидше", - сказала вона.

Джим Коста, конгресмен-демократ від штату Каліфорнія, впевнений, що Конгрес повинен продовжити тиск на адміністрацію Байдена на двопартійному рівні в питанні надання Україні ракет високої дальності.

"Весь цей час ми намагаємося вплинути на цю адміністрацію і співпрацювати з президентом на двопартійному рівні. І ми бачили результат цієї роботи на прикладі установок HIMARS. Також ми бачили це на прикладі поставки танків не лише зі Сполучених Штатів, але і від країн-союзників по НАТО", - сказав Коста.

Сенатор-республіканець від штату Північна Дакота Джон Говен додав, що головною метою допомоги Україні має стати перемога, а не оборона. Говен вважає, що саме від цього слід відштовхуватися, надаючи будь-яку допомогу Києву.

"Я вважаю, що ключовим є забезпечення України всім, що їй потрібно, щоб вони могли виграти цю війну, а не просто зайти в глухий кут. І це включає в себе низку речей – артилерію великої дальності та подібні речі, а також протиповітряну оборону. Таким чином вони зможуть захистити себе і український народ. Одна з тем, яку я обговорював з генералом Міллі (глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, – ред.), була про те, що українцям потрібні оборонні системи, які допоможуть покласти край цій війні, допоможуть виграти її", - розповів сенатор.

Як повідомляв Главред, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки повністю підтримують Україну в прагненні захистити свою територію від атак країни-окупанта Росії. Однак у Вашингтоні не хотіли б, щоб з'явилися інциденти, пов'язані з застосуванням американської зброї по РФ. Не можна допустити ескалації війни, заявив Кірбі.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Про що союзники домовилися на Рамштайні-12

25 травня в Німеччині відбулася зустріч союзників України у форматі Рамштайн. Глава Пентагону Ллойд Остін зробив заяву з приводу багатоцільових літальних апаратів F-16 для України.

Як зазначив чиновник, в майбутні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура для навчання українських льотчиків на винищувачах.

Країни, які беруть участь у засіданні групи "Рамштайн", також погодили виділення пакету військової допомоги. Загальна сума підтримки становить 65 мільярдів доларів.

Інші новини: