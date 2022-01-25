Байден не має наміру відправляти війська США в Україну - Білий дім

Джен Псакі висловилася про військових США в Україні / Reuters

Влада США не згодні з оцінками України про те, що загрози вторгнення Росії немає. Про це заявила спікер Білого дому Джен Псакі у вівторок, 25 січня.

"Ніхто не може потрапити до тями президента Путіна і російського керівництва. Що ми бачимо - різну підготовку, в тому числі російських військових на кордоні", - пояснила Псакі.

Крім того, Псакі заявила, що у Байдена "немає ні наміру, ні інтересу, ні бажання" відправляти війська США в Україну. Водночас вона акцентувала увагу на координації зусиль з партнерами США по НАТО.

Переговори США і Росії

США, НАТО і Росія з 10 по 13 січня провели серію дискусій щодо безпеки в Європі. Переговори проходили на тлі концентрації військ РФ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах Північноатлантичного альянсу російським кордонам.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Штати в дискусії з Росією 10 січня, сказала, що американці не підуть на поступки Москві в стратегічно важливих для Вашингтона питаннях. Гарантій нерозширення НАТО на схід і відмови України від євроатлантичної інтеграції не буде.

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Російський делегат на переговорах з США, заступник голови МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак Москва вимагає, щоб Вашингтон гарантував неможливість вступу України та Грузії до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг за підсумками переговорів Альянсу і Росії підкреслив, що військово-політичний блок Заходу не може піти на поступки щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. У Москви немає права вето на подальше розширення НАТО.

Столтенберг також сказав, що якщо Росія піде новою війною на Україну, колективний блок безпеки заходу посилить свою присутність у Східній Європі.

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