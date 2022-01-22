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У США не виключають військової участі в конфлікті через агресію Росії

22 січня 2022, 09:26

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США не виключають жодного з варіантів реакції на випадок російського вторгнення в Україну.

військові, сша
Росія може нарватися на військові заходи США через свою агресію / Reuters

Сполучені Штати Америки не виключають військової участі у конфлікті навколо України через агресію Росії. Про це заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Відповідаючи на запитання про військові заходи на випадок російського вторгнення в Україну, Грінфілд сказала: "Ми вже заявляли, що в тому, що стосується нашої відповіді, ми нічого не виключаємо з порядку денного".

Також, за її словами, США забезпечать захист Республіці Молдова у разі російсько-української ескалації особливо у зв'язку з придністровським конфліктом. Америка враховує будь-які можливі російські пересування в цьому регіоні та готова протистояти їм.

При цьому США розраховують на те, що Росія відреагує на зусилля з пошуку дипломатичного рішення та деескалації ситуації вздовж кордону.

"Якщо ж цього не станеться, якщо росіяни вторгнуться на Україну або зроблять які-небудь агресивні дії проти України, ми відповімо агресивно", - підкреслила американський дипломат.

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Також вона зазначила, що в США не виключають можливість нападу Росії на Україну з боку Придністров'я.

"Так, ми спостерігаємо за кожним окремим кордоном і взаємодіємо з усіма сусідами України, щоби допомогти їм підготуватися до будь-яких дій, які можуть виходити від Росії. Ми уважно стежимо за їхніми планами дій та готові", - сказала Томас-Грінфілд.

Можливе вторгнення Росії в Україну

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

CNN писало з посиланням на неназваного українського чиновника, що Київ шокований такою заявою. Мовляв, Байден дав Путіну "зелене світло" для вторгнення в Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

читайте також"США вирішили дотиснути Путіна": експерт пояснив, чи буде вторгнення Росії та назвав терміниЯк пише Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у Сполучених Штатів немає жодних договірних зобов'язань перед Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі вторгнення Росії постраждає не лише Україна, а й країни-сусіди. Це буде війна, в якій програють всі.

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