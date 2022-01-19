"Починаються важкі часи": ЄС пригрозив РФ масштабними санкціями у разі розширення агресії

Євросоюз застосує проти Росії масштабні санкції у разі розширення агресії / Reuters

У Європейському Союзі заявили, що у разі розширення Росією масштабів агресії проти України вони застосують проти РФ масштабні санкції.

Відповідну заяву опублікувала у Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Вона наголосила, що Євросоюз залишається солідарним з Україною.

"Починаються важкі часи. Ми підтримуємо діалог з Росією, але не приймаємо спроб розділити Європу на сфери впливу. Ми підтверджуємо нашу солідарність з Україною. Якщо ситуація погіршиться, ми введемо масштабні санкції, узгоджені з партнерами", – зазначила вона.

Російська війська біля українського кордону

Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія сконцентрувала 100 тисяч військ біля кордонів України і приготувала сценарій нової гібридної атаки з метою дестабілізації ситуації в країні. Вона наголосила, що Москва поширює неправдиві відомості про Україну, США і НАТО з метою виправдання власних дій.

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У той же час прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що Росія не збирається нападати на Україну.

Також Посольство Росії в США відреагувало на заяви США про плани Кремля вторгнутися на територію України з боку Білорусі. Там заявляють, що нібито "не збираються ні на кого нападати".

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що Росія може в будь-який момент підступно збільшити кількість своїх військових на українському кордоні. Він зазначив, що цифра в 100 тисяч військових на кордоні завтра може збільшитися до 200 тисяч, а за тиждень – до 700 тисяч.

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