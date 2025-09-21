'Автоматично зупинить Росію': Трамп розкрив свій план закінчення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження світових цін на нафту може стати ключем до припинення війни Росії проти України.

Трамп розкрив свій план закінчення війни / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, 22 ОМБр

Про що сказав Трамп:

Країни Європи мають припинити закупляти нафту у Росії

Війна РФ проти України закінчиться, якщо будуть знижені ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп закликав країни знизити ціни на нафту, щоб таким чином змусити Росію закінчити війну проти України. Таку позицію він озвучив під час вечері в Маунт-Верноні, штат Вірджинія, повідомляє Bloomberg.

"Європейці купують нафту у Росії - цього не повинно бути, чи не так?" - наголосив Трамп.

Раніше, після зустрічі з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп наголошував, що готовий посилити санкції проти Росії, але не тоді, коли його союзники продовжують купувати в неї нафту.

За даними Bloomberg, попри те що більшість європейських країн припинили прямі закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну у 2022 році, певні обсяги все ще надходять до Угорщини та інших держав без виходу до моря на сході. Крім того, Європа імпортує дизель із Індії та Туреччини, де використовується перероблена російська нафта.

У цьому контексті Трамп закликав посла США в НАТО Метта Вітакера активніше тиснути на європейські країни.

"Вони повинні припинити купувати нафту у Росії, Метте. Метт не дозволить, щоб це тривало ще довго", - запевнив президент США.

Він також знову висловив розчарування діями Володимира Путіна та додав, що війна в Україні може завершитися, якщо ціни на нафту будуть знижені ще трохи більше.

"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини", - резюмував він.

Як зниження закупівель нафти в РФ вплине на війну проти України - думка експерта

Як писав Главред, Росія головним чином наповнює свій бюджет завдяки продажу нафти. США вже посилили тиск на держави, що продовжують купувати цей ресурс у Москви, і в результаті РФ може втратити ключові прибутки. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він зауважив, що окрім нафти та газу, вагомим джерелом надходжень для Кремля залишаються добрива. Проте Україна вже завдає ударів по хімічній промисловості РФ, тож і ця сфера опиняється під загрозою.

"По суті, Росія не має інших джерел доходів, вона жила з продажу нафти і газу. Але ключовий для РФ ринок – ринок Європи – втрачено, там уже американці", - зауважив експерт.

На думку експерта, за таких обставин Росія не зможе довго підтримувати війну проти України. Водночас усе залежить не лише від фінансових потоків агресорки — США можуть підготувати для Путіна нові неприємні кроки.

Війна Росії проти України - що відомо про останні заяви Трампа

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що його команда активно працює над тим, аби зупинити війну, розв’язану Росією проти України. Він також підкреслив, що до мирного процесу може долучитися й Китай.

Спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог зазначив, що за зачиненими дверима Трамп виявляє значно більше обурення діями Володимира Путіна, ніж у публічних заявах.

Водночас сам Трамп заявив, що Володимир Зеленський має "укласти угоду" щодо війни Росії проти України, підкресливши брак прогресу у переговорах.

