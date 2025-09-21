Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Юрій Берендій
21 вересня 2025, 15:09
17049
Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження світових цін на нафту може стати ключем до припинення війни Росії проти України.
'Автоматично зупинить Росію': Трамп розкрив свій план закінчення війни
Трамп розкрив свій план закінчення війни / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, 22 ОМБр

Про що сказав Трамп:

  • Країни Європи мають припинити закупляти нафту у Росії
  • Війна РФ проти України закінчиться, якщо будуть знижені ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп закликав країни знизити ціни на нафту, щоб таким чином змусити Росію закінчити війну проти України. Таку позицію він озвучив під час вечері в Маунт-Верноні, штат Вірджинія, повідомляє Bloomberg.

"Європейці купують нафту у Росії - цього не повинно бути, чи не так?" - наголосив Трамп.

відео дня

Раніше, після зустрічі з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп наголошував, що готовий посилити санкції проти Росії, але не тоді, коли його союзники продовжують купувати в неї нафту.

За даними Bloomberg, попри те що більшість європейських країн припинили прямі закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну у 2022 році, певні обсяги все ще надходять до Угорщини та інших держав без виходу до моря на сході. Крім того, Європа імпортує дизель із Індії та Туреччини, де використовується перероблена російська нафта.

У цьому контексті Трамп закликав посла США в НАТО Метта Вітакера активніше тиснути на європейські країни.

"Вони повинні припинити купувати нафту у Росії, Метте. Метт не дозволить, щоб це тривало ще довго", - запевнив президент США.

Він також знову висловив розчарування діями Володимира Путіна та додав, що війна в Україні може завершитися, якщо ціни на нафту будуть знижені ще трохи більше.

"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини", - резюмував він.

'Автоматично зупинить Росію': Трамп розкрив свій план закінчення війни
/ Інфографіка: Главред

Як зниження закупівель нафти в РФ вплине на війну проти України - думка експерта

Як писав Главред, Росія головним чином наповнює свій бюджет завдяки продажу нафти. США вже посилили тиск на держави, що продовжують купувати цей ресурс у Москви, і в результаті РФ може втратити ключові прибутки. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він зауважив, що окрім нафти та газу, вагомим джерелом надходжень для Кремля залишаються добрива. Проте Україна вже завдає ударів по хімічній промисловості РФ, тож і ця сфера опиняється під загрозою.

"По суті, Росія не має інших джерел доходів, вона жила з продажу нафти і газу. Але ключовий для РФ ринок – ринок Європи – втрачено, там уже американці", - зауважив експерт.

На думку експерта, за таких обставин Росія не зможе довго підтримувати війну проти України. Водночас усе залежить не лише від фінансових потоків агресорки — США можуть підготувати для Путіна нові неприємні кроки.

Війна Росії проти України - що відомо про останні заяви Трампа

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що його команда активно працює над тим, аби зупинити війну, розв’язану Росією проти України. Він також підкреслив, що до мирного процесу може долучитися й Китай.

Спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог зазначив, що за зачиненими дверима Трамп виявляє значно більше обурення діями Володимира Путіна, ніж у публічних заявах.

Водночас сам Трамп заявив, що Володимир Зеленський має "укласти угоду" щодо війни Росії проти України, підкресливши брак прогресу у переговорах.

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні нафта Дональд Трамп ціни на нафту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

15:09Світ
"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:38Фронт
Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

14:20Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Останні новини

17:32

Проект "Лялечка": інженери показали "ковчег" для порятунку людства

17:30

Повзла просто біля узбіччя: в Україні помітили рідкісну змію з Червоної книги

17:27

Почали кричати одне на одного - королівський прийом Трампа закінчився скандалом

17:11

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

16:22

НАТО може захистити кілька областей: прогноз безпольотної зони над Україною

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
16:08

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанніВідео

15:50

"Концерт закінчився приколом": Дантес травмувався прямо на сцені

15:23

Заморозки - не біда, а смачніша їжа: ТОП овочів, що розкривають смак на холодіВідео

15:09

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Реклама
14:38

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:35

Найскладніша загадка на уважність: де заховані два обличчя

14:20

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

14:11

Не просто звичка: чому собака лиже лапи та коли варто бити на сполох

13:37

Після довгої паузи: відомий український гурт хоче повернутись на Нацвідбір

13:25

Путін прибрав скандального генерала-"героя Росії": як він облажався в Україні

13:16

Чому насправді не збили російські літаки над Естонією - в Bild розкрили нюанс

12:40

Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по КримуВідео

12:38

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

12:24

Тіні вважалися знаками: чому для предків 22 вересня було справжнім святомВідео

12:14

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня: Драконам - похмурі думки, Свиням - ризик

Реклама
12:05

Путін потрапив у цугцванг, у Кремля залишилося лише два варіанти - економістВідео

11:50

Що може змусити Росію відступити у війні - Зеленський назвав єдиний сценарійВідео

11:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

11:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 вересня (оновлюється)

11:17

Заморозки та -3 градуси: відомо, коли в Україні почнеться метеорологічна осінь

11:11

Путін посилив удари по Україні: що вирішили на Заході щодо введення військ

10:32

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 вересня: Козерогам потрібен відпочинок, Дівам - прорив

10:20

Українцям варто замінити паролі: нардеп попередив про масштабний злив даних

10:10

"Путін його обманює": Келлог розкрив ставлення Трампа до глави Кремля

09:30

Відставка Козака і дрони в Польщі - багатовекторна операція КремляПогляд

09:23

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

09:08

Логістика ракет порушена: партизани підірвали важливу колію в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:55

НАТО має ухвалити рішення: у Британії зробили прогноз щодо війни в Україні

07:51

Союзникам доведеться воювати з Росією: президент Фінляндії зробив заяву

07:10

Де три відмінності між кур’єрами: тільки "геній головоломок" помітить їх за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

05:03

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

04:35

Чому не можна казати слово "сушилка": яку помилку роблять багато українцівВідео

03:55

Сонячне затемнення 21 вересня: двом знакам зодіаку пощастить на роботі та в коханні

Реклама
03:17

"Недопрацьовує: Тіна Кароль відхопила критики від відомого композитора

02:50

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

02:27

Загроза для людства: зміщення полюсів загрожує глобальною катастрофою

01:10

Не слухають порад і роблять все по-своєму: ТОП-4 найупертіших знаки зодіаку

00:00

"Путін зробив жахливі речі": Келлог назвав найкращий варіант закінчення війни

20 вересня, субота
23:17

Згодиться не лише для випічки: для чого водії кладуть в авто корицю

22:28

Вважала себе провидицею: у США загадково зникла молода українка

22:26

Це трагедія: російський актор потрапив до в'язниці

22:17

Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

21:21

Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти