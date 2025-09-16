Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум Європі

Президент США Трамп заявив, що Володимир Зеленський має "укласти угоду" щодо війни, водночас Європа має припинити купляти нафту у Росії.

https://glavred.net/world/tramp-zayavil-o-soglashenii-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey-i-vystavil-ultimatum-evrope-10698632.html Посилання скопійоване

Трамп наголосив, що Зеленський "повинен буде укласти угоду" / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Трамп:

Зеленський повинен укласти угоду

Для завершення війні потрібні двоє - Зеленський і Путін

Європа має припинити закупляти нафту з Росії

Президент Володимир Зеленський повинен "укласти угоду" щодо війни Росії проти України та прокоментував відсутність прогресу у переговорах. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає The Guardian.

Трамп про угоду між Україною та РФ

Трамп заявив, що Зеленський має "діяти та укласти угоду", щоб завершити російське вторгнення в Україну.

відео дня

"Він повинен буде укласти угоду. Зеленський повинен буде укласти угоду, а Європа повинна припинити купувати нафту у Росії. Гаразд? Ви знаєте, вони розмовляють, але вони повинні припинити купувати нафту у Росії", - зазначив глава Білого дому.

Коментуючи відсутність прогресу у переговорах із Путіним, він підкреслив, що "для танго потрібні двоє".

"Це двоє людей, Зеленський і Путін, які ненавидять один одного, і, схоже, я повинен сидіти в кімнаті з ними, тому що вони не можуть сидіти в кімнаті разом. Там панує велика ненависть", - зазначив він.

Дивіться відео заяви Трампа про Зеленського і Путіна:

/ Фото: скріншот

Він також захистив свою зустріч на Алясці з російським лідером, заявивши без доказів, що вона нібито принесла значні результати.

Європа має припинити купляти енергоносії у Росії

На питання про можливий тиск на ЄС і НАТО Трамп відповів, що головною проблемою є закупівля європейцями російської нафти.

"Я не хочу, щоб вони купували російську нафту, і вони повинні негайно припинити це робити. Це нечесно по відношенню до нас. Вони купують російську нафту, і ми маємо вжити заходів".

При цьому він додав, що США виграють від ситуації, адже країни Європи "купують усе у нас". він також дорікнув експрезиденту США Джо Байдену, наголосивши, що той нібито "роздав 350 мільярдів доларів".

"Але я не хочу заробляти гроші. Ви знаєте, чого я хочу? Я хочу, щоб ця війна закінчилася", – каже він.

Відповідаючи на запитання українського журналіста, Трамп підкреслив, що "любить Україну", але визнав її складне становище. Він знову повторив, що війна "ніколи не повинна була початися" і пообіцяв зупинити її.

"За останні вісім місяців я зупинив сім воєн. Я думав, що це буде найлегше, бо я знаю Путіна, але це не так, бо між Зеленським і Путіним існує величезна ненависть, але ми збираємося її зупинити", - резюмує він.

Чи зможе Трамп зупинити Путіна - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов висловив думку, що президент США Дональд Трамп не має важелів впливу на країну-агресора Росію. За словами Жданова, Трампу фактично байдуже, яким буде фінал війни, головне лише щоб припинилися обстріли.

Жданов зазначив, що Путін відверто ігнорує Трампа та діє виключно у власних інтересах.

"Єдина людина, яка може зупинити Путіна, - це Сі Цзіньпін. Але зараз складно сказати, чого чекати від Китаю, адже його політика своєрідна - сиджу в кущах і чекаю героя", - сказав Жданов.

/ Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський вважає, що США повинні жорстко тиснути на російського диктатора Володимира Путіна та ухвалити масштабний пакет санкцій проти РФ.

Водночас президент США Дональд Трамп уперше публічно визнав Росію агресором у війні проти України, повідомляє Politico.

Наступного тижня Трамп може провести зустріч із Зеленським у Нью-Йорку, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Інші новини:

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред