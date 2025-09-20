Рус
Трамп хоче разом з Китаєм завершити війну РФ проти України: що він заявив

Альона Вороніна
20 вересня 2025, 09:13оновлено 20 вересня, 09:46
Після розмови з Сі Цзіньпінем Трамп зробив нову заяву про війну в Україні.
Коротко:

  • Трамп заявив, що хоче з лідером Китаю припиняти війну Росії проти України
  • Він наголосив, що США наполегливо працюють над цим
  • За його словами, Китай збирається разом зі США працювати над цим питанням

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працює над тим, щоб зупинити війну країни-агресорки Росії проти України.

При цьому він наголосив, що до цього процесу може долучитися Китай. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, повідомляє "Укрінформ".

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб урегулювати питання між Росією й Україною. Побачимо, що там станеться", – сказав президент США.

При цьому він висловив переконання у тому, що це питання вдасться вирішити.

Він зазначив, що після розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, яка відбулася у п’ятницю, вважає, що Китай також долучиться до процесу врегулювання.

"Ми з президентом Сі говорили про це, і я вважаю, що він справді хотів би, щоб це сталося. І я думаю, що він збирається працювати з нами для цього", – сказав Трамп.

Заяви Трампа щодо війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп назвав слабке місце Путіна і сказав, що російський диктатор буде змушений "вийти" з війни. Трамп пояснив, які кроки Європи можуть примусити Путіна припинити агресію.

Також раніше повідомлялося, що Трамп назвав країну, яка змусить Путіна закінчити війну. На думку президента США, прискорить закінчення війни зниження цін на російську нафту.

Нагадаємо, Трамп і Сі Цзіньпін обговорили припинення війни. Лідери двох країн обговорили Україну, повідомив американський лідер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

