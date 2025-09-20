"Путін його обманює": Трамп за лаштунками значно зліший на РФ, ніж публічно

У США зауважили, що Росія та її суспільство зневажають людське життя, не зважаючи на великі втрати у війні.

Байдужість Росії до жертв війни вражає США / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Що сказав Келлог:

Трамп сердиться на поведінку російського президента Путіна через те, що той його обманює

Президент США виявляє своє роздратування більше за зачиненими дверима, ніж публічно

Спецпредставник президента США, генерал Кіт Келлог, у розмові з The Telegraph розповів, що Дональд Трамп за закритими дверима проявляє значно більше гніву щодо дій Володимира Путіна, ніж публічно.

"Він (Трамп – ред) роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Натомість Путін його обманює. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці", - заявив Келлог. відео дня

Спецпредставники США / Інфографіка: Главред

Генерал також визнав, що має іншу позицію щодо можливих шляхів завершення війни в Україні. Якщо Трамп схиляється до ідеї переговорів, то Келлог відстоює концепцію негайного припинення вогню.

"Проблема в тому, що Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню вогню, бо як тільки він припиняється, його важко відновити", - додав він.

Окремо він наголосив на байдужості російської влади та суспільства до масових жертв.

"Це вражає. Росії байдуже на людське життя. Громадськості теж. Ось що жахливо. Це нація, яка втратила 68 000 загиблими у Сталінграді у 1942-1943 роках і навіть оком не моргнула", - сказав Келлог.

Що ще Кіт Келлог говорив про війну в Україні - останні заяви

Як писав Главред, нещодавно спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі. За його словами, Путін переоцінює міць своєї армії. На Донеччині вона просувається лише на кілька метрів, при цьому зазнаючи величезних втрат. Це свідчить про те, що Росія фактично програє у війні.

Врегулювання війни Росії проти України виявилося значно складнішим, ніж очікувалося. За словами спецпредставника Трампа Кіта Келлога, переговори про завершення війни перебувають на "останніх 10 ярдах", що робить їх надзвичайно складними.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог відреагував на жарт українців про те, що він виконує роль ППО. Келлог зазначив, що його ім'я Keith співзвучне з українським словом "кіт". Він додав, що кіт є унікальним символом для українського народу, уособлюючи безпеку та захист.

