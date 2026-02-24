Сніг з дощем: яка погода буде в Харкові найближчими днями

У Харкові 24 лютого дощ зі снігом буде йти весь день.

Яка погода буде в Харкові найближчими днями / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

24 лютого хмарна погода протримається в Харкові весь день

У Харкові 25 лютого дощ зі снігом буде йти майже весь день

У вівторок, 24 лютого, в Харкові та області буде хмарна погода. Про це повідомляють уРегіональному центрі з гідрометеорології.

Вдень буде сніг і мокрий сніг з переходом у дощ. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледь.

У Харкові вдень термометри покажуть 0-2 тепла.

По області температура вдень складе від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний - 7-12 м/с.

У середу, 25 лютого, в Харкові та області теж буде хмарна погода. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 24 лютого дощ зі снігом буде йти весь день.

"Хмарна погода протримається в Харкові весь день. Дощ зі снігом буде йти весь день і не припиниться до самого вечора", - йдеться в повідомленні.

Вітер південний, 3, 1 м/с.

Температура повітря вдень 24 лютого буде +1° ... +2°.

У Харкові 25 лютого дощ зі снігом буде йти майже весь день.

"У Харкові сонце в цей день буде рідко показуватися з-за хмар. Увечері дощ зі снігом, який буде йти майже весь день, поступово слабшаючи, припиниться", - йдеться в повідомленні.

Вітер північний, 2, 3 м/с.

Температура повітря вдень 24 лютого буде +2° ... +3°.

