Сніг з дощем: яка погода буде в Харкові найближчими днями

Віталій Кірсанов
24 лютого 2026, 12:18
У Харкові 24 лютого дощ зі снігом буде йти весь день.
Яка погода буде в Харкові найближчими днями / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

Коротко:

  • 24 лютого хмарна погода протримається в Харкові весь день
  • У Харкові 25 лютого дощ зі снігом буде йти майже весь день

У вівторок, 24 лютого, в Харкові та області буде хмарна погода. Про це повідомляють уРегіональному центрі з гідрометеорології.

Вдень буде сніг і мокрий сніг з переходом у дощ. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледь.

відео дня

У Харкові вдень термометри покажуть 0-2 тепла.

По області температура вдень складе від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний - 7-12 м/с.

У середу, 25 лютого, в Харкові та області теж буде хмарна погода. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 24 лютого дощ зі снігом буде йти весь день.

"Хмарна погода протримається в Харкові весь день. Дощ зі снігом буде йти весь день і не припиниться до самого вечора", - йдеться в повідомленні.

Вітер південний, 3, 1 м/с.

Температура повітря вдень 24 лютого буде +1° ... +2°.

Фото: sinoptik

У Харкові 25 лютого дощ зі снігом буде йти майже весь день.

"У Харкові сонце в цей день буде рідко показуватися з-за хмар. Увечері дощ зі снігом, який буде йти майже весь день, поступово слабшаючи, припиниться", - йдеться в повідомленні.

Вітер північний, 2, 3 м/с.

Температура повітря вдень 24 лютого буде +2° ... +3°.

Фото: sinoptik

Як повідомляв Главред, Житомир і область опиняться під впливом вологого атмосферного фронту, який принесе опади відразу в двох "форматах" - мокрий сніг і дощ.

Крім того, погода в Тернопільській області найближчими днями буде теплою, але з інтенсивними опадами. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Також в останній тиждень лютого на Полтавщині синоптики прогнозують чергові температурні коливання. На дорогах все ще зберігатиметься ожеледиця, місцями опади у вигляді дощу та снігу.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.

Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

