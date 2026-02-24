Сніг з дощем: яка погода буде в Харкові найближчими днями

Коротко:
- 24 лютого хмарна погода протримається в Харкові весь день
- У Харкові 25 лютого дощ зі снігом буде йти майже весь день
У вівторок, 24 лютого, в Харкові та області буде хмарна погода. Про це повідомляють уРегіональному центрі з гідрометеорології.
Вдень буде сніг і мокрий сніг з переходом у дощ. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледь.
У Харкові вдень термометри покажуть 0-2 тепла.
По області температура вдень складе від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер південний - 7-12 м/с.
У середу, 25 лютого, в Харкові та області теж буде хмарна погода. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 24 лютого дощ зі снігом буде йти весь день.
"Хмарна погода протримається в Харкові весь день. Дощ зі снігом буде йти весь день і не припиниться до самого вечора", - йдеться в повідомленні.
Вітер південний, 3, 1 м/с.
Температура повітря вдень 24 лютого буде +1° ... +2°.
У Харкові 25 лютого дощ зі снігом буде йти майже весь день.
"У Харкові сонце в цей день буде рідко показуватися з-за хмар. Увечері дощ зі снігом, який буде йти майже весь день, поступово слабшаючи, припиниться", - йдеться в повідомленні.
Вітер північний, 2, 3 м/с.
Температура повітря вдень 24 лютого буде +2° ... +3°.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Житомир і область опиняться під впливом вологого атмосферного фронту, який принесе опади відразу в двох "форматах" - мокрий сніг і дощ.
Крім того, погода в Тернопільській області найближчими днями буде теплою, але з інтенсивними опадами. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Також в останній тиждень лютого на Полтавщині синоптики прогнозують чергові температурні коливання. На дорогах все ще зберігатиметься ожеледиця, місцями опади у вигляді дощу та снігу.
Вас може зацікавити:
- Тернопільщину засипле снігом: синоптики попередили про повернення морозів
- Зима не хоче відступати: чим здивує погода Дніпро в найближчі дні
- Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди
Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.
Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред