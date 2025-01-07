Зазіхання Трампа на Гренландію: Данія змінила королівський герб

Протягом 500 років на попередніх дитячих гербах були присутні три корони - символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією.

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Данія змінила королівський герб / Колаж: Главред, фото: Facebook Трампа, csis.org

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Що зображено в оновленій версії герба

Прем'єр Гренландії звинуватив Данію в геноциді

Скільки разів уже змінювали королівський герб

Данський король змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію та Фарерські острови. Новий дизайн свідчить про намір данської влади зберегти контроль над територіями, які, за словами Трампа, він хотів би, щоб США купили. Про це пише The Guardian.

Менш ніж за рік, як Фредерік Х став наступником своєї матері, королеви Маргрете, яка зреклася престолу напередодні 2023 року, новий король зробив чітку заяву про намір зберегти автономну датську територію і колишню колонію у складі Королівства Данія.

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Упродовж 500 років на попередніх дитячих королівських гербах були присутні три корони - символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією, що була укладена Данією між 1397 і 1523 роками. Вони також є важливим символів сусідньої Швеції.

Однак в оновленій версії корони були видалені та замінені більш помітними, ніж раніше - білим ведмедем та бараном, які символізують Гренландію та Фарерські острови відповідно.

Старий та новий герби / Фото: Kongehuset.dk

Цей крок було зроблено на тлі зростаючої напруженості навколо Гренландії та її відносин з Данією, яка продовжує контролювати її зовнішню політику і політику безпеки.

Крім того, президент США Дональд Трамп, який вступає на посаду, минулого місяця знову заявив, що хоче, щоб США купили Гренландію, а прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде нещодавно звинуватив Данію в геноциді у відповідь на розслідування скандалу з примусовою контрацепцією 1960-х і 70-х років. У своєму новорічному зверненні Егеде прискорив заклики до незалежності Гренландії і закликав зняти "кайдани колоніальної епохи".

Королівський дім Данії заявив, що герб, який використовується на офіційних документах і печатках, а його елементи датуються 12 століттям, "зміцнює значимість Співдружності". Три корони, як сказав Фредерік Х, були видалені, "оскільки вони більше не актуальні".

За його словами, зміни були внесені за рекомендацією комітету, який був призначений відразу після його вступу на посаду 14 січня 2024 року.

Минулого тижня у своїй першій новорічній промові король заявив таке: "Ми всі єдині, і кожен із нас відданий королівству Данія. Від данської меншини в Південному Шлезвізі, яка навіть знаходиться за межами королівства, і аж до Гренландії. Ми належимо одне одному".

The Guardian зазначає, що з 1819 року королівський герб змінювався тричі, а саме: у 1903, 1948 і 1972 роках.

Заяви Трампа про війну в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно бути готовим до укладення угоди про завершення війни.

Також Трамп розкритикував кількість жертв на війні Росії проти України, стверджуючи, що кількість загиблих "по обидва боки", ймовірно, набагато більша, ніж повідомлялося.

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії", - сказав він.

Як повідомляв Главред, під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого обрання на пост президента. Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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Гренландія - що про неї відомо Гренландія стала данською колонією 1814 року, а 1953-го була визнана частиною Королівства Данія. Через 20 років вона навіть вступила до Європейського економічного співтовариства (прообраз нинішнього Євросоюзу), але пізніше покинула його. Після референдуму 1979 року Данія передала острову право самоврядування, а 2009-го - ще більше влади. Зараз Гренландія - це автономна територія і по суті окрема країна. Поряд із Данією та Фарерськими островами є однією з трьох країн, які входять до складу королівства. За Копенгагеном залишаються сфера міжнародних відносин, оборона і контроль за валютною політикою. Усі внутрішні політичні та економічні питання Гренландія вирішує самостійно. Площа Гренландії перевищує 2 млн квадратних кілометрів, і це найбільший острів на Землі, який омивають води Атлантичного та Північно-Льодовитого океану. Розташований на північному сході Північної Америки і з точки зору географії належить до неї. Але політично досі вважається Європою. США зробили щонайменше дві серйозні спроби отримати контроль над Гренландією. Перша спроба була в другій половині XIX століття. Тоді держсекретар США Вільям Сьюард (прихильник територіальної експансії) також робив ставку на спроби вирвати Канаду з рук Британської імперії, а його політика призвела до купівлі Аляски у Російської імперії. Але вона також включала намір придбати Гренландію та Ісландію. Колишній міністр фінансів Роберт Дж. Вокер 1867 року дізнався, що Данію можуть схилити продати обидва острови, коли вів перемовини щодо купівлі данських колоній у Карибському морі у Вест-Індії. Сьюард доручив підготувати звіт про ресурси Гренландії та Ісландії, але його надії зруйнувалися, коли в Сенаті провалилося голосування за угоду щодо данської Вест-Індії. Через 50 років ці колонії все ж будуть викуплені і стануть Віргінськими островами США. Другу спробу було зроблено після Другої світової війни, коли нацистська Німеччина окупувала Данію під час шестигодинної операції в березні 1940 року. Рік потому данський посол у США, який не підпорядковувався окупаційному уряду, підписав угоду про розміщення американських баз на Гренландії. За час військової окупації США побудували на острові кілька об'єктів. А після війни ідею купівлі обговорювали настільки серйозно, що, згідно з опитуванням Gallup, 1946 року 33% американців підтримали варіант із придбанням за 1 млрд доларів. У підсумку Данія відхилила заявку і запропонувала Гренландії статус повноправного члена королівства, а не колонії.

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