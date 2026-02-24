Рус
Чотири роки війни в Україні: Жданов заявив про стратегічний провал РФ

Анна Ярославська
24 лютого 2026, 12:28
У Росії все частіше лунають оцінки про можливі серйозні економічні проблеми вже в найближчі місяці.
Путін, Жданов
Жданов назвав основний провал РФ в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що Росія не досягла проривів у війні проти України та зіткнулася зі стратегічним провалом.

За словами Жданова, за час повномасштабної війни РФ не змогла досягти значних успіхів на полі бою. Він зазначив, що західні аналітики порівнюють темпи просування російської армії з діями радянських військ під час Другої світової війни: за 1418 днів радянська армія пройшла близько 1800 кілометрів — від кордону до Волги і далі до Берліна. Водночас, стверджує експерт, російська армія за порівнянний період не продемонструвала аналогічних результатів попри інтенсивні бойові дії.

"Результат чотирьох років "великої війни" для Росії — це стратегічний провал", — сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт також заявив про наростаючу кризу всередині Російської Федерації. За його словами, в самій Росії все частіше лунають оцінки про можливі серйозні економічні проблеми вже в найближчі місяці. Жданов стверджує, що в російських соцмережах з'являються питання про доцільність початку війни проти України.

"У Росії не було та немає проривів. Все, чого вона домоглася в Україні, - це стратегічний провал, здатний привести до незворотних процесів всередині РФ", - підкреслив він.

Війна Росії та України — останні новини

Як писав Главред, Міністерство оборони України розробило план війни, який буде реалізовуватися паралельно з дипломатією. Про це повідомив глава МО Михайло Федоров. Згідно з цим планом, Україна повинна посилити оборону так, щоб змусити країну-агресора Росію до миру.

За даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп розраховує домогтися мирної угоди щодо війни в Україні до 4 липня — дати святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Однак, поки що ніщо не вказує на готовність диктатора Володимира Путіна погодитися на умови, відмінні від його максимальних вимог.

Президент України Володимир Зеленський розповів про розбіжності, які існують на мирних переговорах за участю США та Росії. Зокрема, Трамп хоче, щоб Зеленський одночасно підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, яка забезпечить Україні гарантії безпеки. В ідеалі підписання має відбутися на великій церемонії, що ознаменує закінчення війни.

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес припустив, що президент США Дональд Трамп уклав бізнес-угоди з РФ і чекає, коли Україна погодиться на "мирний план", щоб офіційно оголосити про свої домовленості з Москвою.

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: прогноз розвідки

Європейські розвідслужби скептично оцінюють перспективи припинення війни в Україні в 2026 році, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода нібито "досить близька". Про це повідомляє Reuters з посиланням на бесіди з керівниками п'яти європейських спецслужб.

Джерела видання заявили, що Москва не зацікавлена в швидкому завершенні війни. Четверо з п'яти співрозмовників вважають, що Росія використовує контакти з США для просування теми пом'якшення санкцій і укладення вигідних економічних угод. Один з керівників спецслужби охарактеризував недавній раунд переговорів у Женеві як "театр переговорів".

"Росія не прагне до мирної угоди. Вона домагається своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися", - заявив одне з джерел.

Серед цих цілей, за його словами, - усунення президента України Володимира Зеленського і перетворення країни на "нейтральну" буферну зону для Заходу.

Інший представник розвідки підкреслив, що Москва не відчуває гострої необхідності в терміновому мирі, а її економіка, за його оцінкою, не перебуває на межі краху.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Майже 20 років жило з ім'ям жінки, чий прах ніс Сталін - що це за місто України

Майже 20 років жило з ім'ям жінки, чий прах ніс Сталін - що це за місто України

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

